Χρυσή πολίστρια της Ισπανίας απαντά για το body-shaming

Καμία αξία δεν δίνει η Πάουλα Λεϊτόν στα πολλά αρνητικά σχόλια που δέχτηκε για το σώμα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ισπανίδα φουνταριστή βοήθησε την εθνική ομάδα πόλο γυναικών της χώρας της να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι και δεν ασχολείται καν με τους κακεντρεχείς.



«Αυτοί που έκαναν τέτοια σχόλια μπορεί να νομίζουν πως θα με πληγώσουν, αλλά εγώ ξέρω καλά το σώμα μου, το αγαπώ, με αυτό δουλεύω για τη ζωή μου, που είναι το άθλημά μου. Μόλις κατέκτησα ένα χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, που ήταν όνειρό μου από παιδί… Δεν δίνω δεκάρα για όσα λένε», τόνισε και πρόσθεσε:

«Θα ήθελα όμως να σταματήσουν να ακούγονται τέτοια πράγματα. Όχι για μένα, εμένα δεν με αγγίζουν. Θα έπρεπε όμως να σκέφτονται ανθρώπους που τέτοια λόγια μπορούν να τους επηρεάσουν. Ίσως να με επηρέαζαν και μένα παλιότερα, αλλά πλέον είμαι περήφανη για τον εαυτό μου και το σώμα μου».

