Ο δρόμος της πρόκρισης των ελληνικών ομάδων στα πλέι οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM.

ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις μεγάλες ρεβάνς.

Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 20:00, με τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Μάλμε, μετά το 2-2 στη Σουηδία και ψάχνει το αποτέλεσμα που θα τον στείλει μια…ανάσα από το League Phase του Champions League.

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου, η σκυτάλη περνά στην Ένωση και το τριφύλλι. Στις 20:30, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Νόα με στόχο να ανατρέψει την ήττα της με 3-1 στην Αρμενία και να πάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League! Στις 21:15 μπαίνει στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός, που καλείται να νικήσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για να πανηγυρίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Μετά το τέλος των αγώνων, η δράση συνεχίζεται στο στούντιο, με σχόλια, αναλύσεις και ανοιχτές γραμμές μόλις ανοίξουν οι γραμμές.



ΠΑΟΚ-Μάλμε, ΑΕΚ-Νόα, Άγιαξ-Παναθηναϊκός!

Το ευρωπαϊκό «αύριο» των ελληνικών ομάδων παίζεται εδώ!

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.