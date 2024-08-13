Θλίψη στην οικογένεια του Άρη - Έφυγε από τη ζωή ο Λάζαρος Λέσιτς

Έφυγε από τη ζωή στα 85 του ο Λάζαρος Λέσιτς. Ο Σκοπιανός άνθρωπος του μπάσκετ έχει συνδεθεί με τα χρυσά χρόνια του Άρη, καθώς υπήρξε βοηθός του Γιάννη Ιωαννίδη και εν συνεχεία διετέλεσε και πρώτος προπονητής.

Εδώ και μέρες βρισκόταν στην εντατική σε νοσοκομείο των Σκοπιών, λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Λέσιτς έχει μεγάλη συμβολή στο να έρθουν στον Άρη οι Λευτέρης Σούμποτιτς, Μιχαήλ Μισούνωφ, Στόγιαν Βράνκοβιτς, Γκόραν Σόμπιν και Μίροσλαβ Πετσάρσκι.

Μετά την αποχώρηση του «ξανθού» το 1990, o αποκαλούμενος και «νίντζα» προβιβάστηκε σαν πρώτος προπονητής και το 1991 κατέκτησε στο πλάι του Μιχάλη Κυρίτση το τελευταίο έως σήμερα πρωτάθλημα της ομάδας.

Το καλοκαίρι του 1992 μαζί με την αλλαγή διοίκησης ο Λάζαρος Λέσιτς αποχώρησε επίσημα από την ομάδα.

Πέρα από τη θητεία του στον Άρη, ήταν βοηθός προπονητή στην εθνική Γιουγκοσλαβίας που κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1970.

Στον εκλιπόντα ανήκει και μια από τις ατάκες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Το 1992 στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής σεζόν ο ΠΑΟΚ έχασε με 88-85 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και ο Άρης έμεινε εκτός τελικών, με τον Λέσιτς να αφήνει αιχμές περί επιλογής αντιπάλου από τον συμπολίτη: «Για να γίνει κάποιος βασιλιάς στη ζούγκλα, πρέπει να σκοτώσει το λιοντάρι, αλλά ο ΠΑΟΚ προτίμησε να σκοτώσει την αλεπού», είχε πει.

Η ΚΑΕ Άρης αποχαιρέτησε τον Λάζαρο Λέσιτς με μια συγκινητική ανάρτηση: «Ο Λάζαρος πήγε να συναντήσει τον Γιάννη για να κοουτσάρουν ξανά μαζί τον ΑΡΗ από ψηλά. Ο Λάζαρος δεν είναι πια εδώ, αλλά δε θα φύγει ποτέ. Θα είναι πάντα στην καρδιά και την ψυχή μας. Η οικογένεια του ΑΡΗ πενθεί. Από σήμερα είναι πιο φτωχή. Λάζαρε Λέσιτς, δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.