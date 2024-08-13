Στο επίκεντρο της A Bola βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στα ραντάρ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία προσπαθεί να τον αποκτήσει, την στιγμή που η Ίπσουιτς και η Μπολόνια, έχουν εισπράξει αρνητικές απαντήσεις από το «τριφύλλι» σε προτάσεις που κατέθεσαν για τον Έλληνα φορ.

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, έχουν μπει «σφήνα» τόσο η Λέστερ, όσο και η Σαουθάμπτον με τους «Αγίους» να ετοιμάζονται να αποστείλουν προσφορά ύψους 30 εκατ. ευρώ για τον αρχηγό των «πρασίνων», οι οποίοι διατηρούν την ίδια αρνητική στάση, καθώς δεν σκοπεύουν να πουλήσουν τον Ιωαννίδη.

Ωστόσο σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη της A Bola, Νούνο Τραβάσος, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, δεν πτοείται από τους πολλούς μνηστήρες που έχουν παρουσιαστεί για τον Ιωαννίδη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η περίπτωση της απόκτησης του είναι δύσκολη.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Παρά τις πληροφορίες που υπάρχουν για προτάσεις από αγγλικές ομάδες, η Σπόρτινγκ πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να αποκτήσει τον Ιωαννίδη. Θεωρεί ότι είναι η ομάδα που έχει είναι πιο συγκεκριμένη πρόταση και έχει μπει σε διαπραγμάτευση.

Ετοιμάζει εναλλακτικό πλάνο για να μην μείνει μόνος του ο Γιόκερες, αλλά έχει μιλήσει με τον παίκτη (Ιωαννίδη) και τον ατζέντη του και πιστεύει ότι έχει προβάδισμα, όσο δύσκολη κι αν είναι η προσπάθεια, καθώς η Σπόρτινγκ είναι μια ομάδα που μπορεί να παλέψει για τίτλους και παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτό που γίνεται, μια ομάδα κάνει πρόταση, γίνεται αντιπρόταση και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες, συχνά αντικρουόμενες και θα δούμε τι θα γίνει στα επόμενα κεφάλαια αυτής της σαπουνόπερας».

