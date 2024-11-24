Από τη στιγμή που ο Ρόδρι και όχι ο Βινίσιους βραβεύθηκε με τη Χρυσή Μπάλα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει μία απίστευτη... σταυροφορία κατά του θεσμού, η οποία ξεκίνησε με το μποϊκοτάρισμα της τελετής και συνεχίζεται μέχρι τώρα, με πρωτοστάτη τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων έκανε ένα απίστευτο ξέσπασμα στο γενικό συμβούλιο των Μαδριλένων, καθώς εμμέσως πλην σαφώς κατηγόρησε ως διεφθαρμένο το σύστημα της ανάδειξης του νικητή της Χρυσής Μπάλας και ανέφερε πως χωρίς τις ψήφους συγκεκριμένων χωρών, τις οποίες κατονόμασε, ο Βινίσιους θα είχε κερδίσει το βραβείο, σε μία τουλάχιστον... προσβλητική τοποθέτηση.

«Όσον αφορά τη Χρυσή Μπάλα; Σίγουρα ο Ρόδρι είναι ένας σπουδαίος παίκτης και είναι από τη Μαδρίτη. Του άξιζε μία Χρυσή Μπάλα, αλλά όχι φέτος, πέρυσι. Χωρίς τη Ναμίμπια, την Ουγκάντα, την Αλβανία και τη Φινλανδία, ο Βινίσιους θα είχε κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Αυτές οι χώρες δεν έδωσαν καν ψήφο στον Βινίσιους, ούτε μία. Τουλάχιστον ο Φινλανδός παραιτήθηκε και δεν θα είναι πια μέλος της κριτικής επιτροπής.

