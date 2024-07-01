Η αναβάθμιση με Ντόρσεϊ, η σύγκριση με Κάνααν και το κάτι ακόμη που λείπει από τον Ολυμπιακό

Ένα λάθος δικό του, καθώς άλλοτε κυνηγούσε το άπιαστο όνειρο του ΝΒΑ και τη… σύνταξη και άλλοτε τα λίγα περισσότερα χρήματα, ήρθε να διορθώσει επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μπορεί ο ίδιος να κέρδισε κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά αμιγώς αγωνιστικά έχασε μια διετία, αφού-όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί-υπό τον Γιώργο Μπαρτζώκα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην καριέρα του.

Στα 28 του φορά ξανά τα ερυθρόλευκα, πιο ώριμος πλέον (αφού στο μεσοδιάστημα έγινε και πατέρας), συνειδητοποιημένος και χωρίς... φευγάτες σκέψεις πλέον, έρχεται για να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο και να τσεκάρει πολλά-αλλά όχι όλα-τα κουτάκια που θέλει ο Ολυμπιακός για την αναβάθμιση της περιφερειακής γραμμής του.

Η σύγκριση με τον… διάδοχο και προκάτοχο

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έρχεται πρακτικά για να αντικαταστήσει τον άνθρωπο που τον… αντικατέστησε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2022, τον Αϊζέια Κάναν. Πέρα από τα προφανή οφέλη του ελληνικού διαβατηρίου και της μικρότερης (κατά πέντε ολόκληρα χρόνια) ηλικίας, ο άλλοτε διεθνής άσος δεν έχει να ζηλέψει πολλά από τον πλέον παίκτη του Ερυθρού Αστέρα.

Άλλωστε ο ομογενής σούτινγκ γκαρντ στη μοναδική του σεζόν στο λιμάνι είχε 12,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 10,3 στην αξιολόγηση ανά αγώνα στην Ευρωλίγκα, ενώ ο Κάνααν στη διετία του είχε 9 πόντους, 1,5 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 6,1 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο υπερέχοντας μόνο στο ποσοστό στα τρίποντα (40,8% έναντι 37,4% του Ντόρσεϊ, που όμως είχε 51,7% στα δίποντα έναντι 48,2% του Κάνααν).

Ίσως το μεγαλύτερο προσόν του Ντόρσεϊ εν συγκρίσει με τον Κάνααν να αποτελεί η συνέπειά του. Επί παραδείγματι, στη μοναδική του σεζόν στο λιμάνι είχε 28 από τα 38 παιχνίδια στα οποία έπαιξε στην Ευρωλίγκα διψήφια αριθμό πόντων, ενώ ο Κάνααν είχε 28 ματς με διψήφιο αριθμό πόντων στα 80 παιχνίδια Ευρωλίγκας που έπαιξε στη διετία του στον Ολυμπιακό.

Ο Κάνααν αμυντικά μπορεί να υπερέχει στο κομμάτι της πίεσης πάνω στην μπάλα, ωστόσο αμυντικά υστερεί του Ντόρσεϊ σε μέγεθος. Ο πρώτος είχε φέτος 110 πόντους ανά 100 κατοχές για την ομάδα του όσο αγωνιζόταν, ενώ ο δεύτερος στη μοναδική του σεζόν στον Ολυμπιακό είχε 107,7. Ασφαλώς το νέο ερυθρόλευκο απόκτημα έχει αδυναμίες στα μετόπισθεν, κυρίως στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της δύναμης, ωστόσο το σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αποδείξει πως μπορεί να καμουφλάρει τα προβλήματα αυτά.

Τι θα δώσει στον Ολυμπιακό

Ο Ντόρσεϊ θα προσφέρει στον Ολυμπιακό instant scoring. Έναν παίκτη που όταν νιώσει καλά μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό προσφέροντας εύκολους πόντους. Μάλιστα, σε αντίθεση με τον Κάνααν, είναι καλύτερος σε σουτ που δημιουργεί από τη δική του ντρίμπλα, σε σουτ μέσης απόστασης αλλά και στην επίθεση στα close out φτάνοντας μέχρι το αντίπαλο καλάθι για ένα εύκολο λέι απ. Παράλληλα υπερτερεί και στο κομμάτι της δημιουργίας, καθώς στην πρώτη του θητεία παρήγαγε 12,8 πόντους και άλλους 4,6 από τις ασίστ του (17,4 συνολικά), ενώ ο Κάνααν είχε φέτος 11,1 πόντους σε σκορ και άλλους 3,3 από ασίστ (14,4).

Παράλληλα, όπως είναι δομημένο το ρόστερ του Ολυμπιακού ο Ντόρσεϊ θα είναι με διαφορά ο καλύτερος σουτέρ του στην περιφέρεια, ενώ μπορεί να «ταιριάξει» τόσο με τον Γουόκαπ, όσο και τον Γκος, αλλά ακόμη και με τους δύο αφού το μέγεθός του (1,94μ.) επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε σχήμα με τρεις γκαρντ.

Για το τέλος, ας επισημάνουμε το προφανές: ο Ολυμπιακός μετά τους Γουόκαπ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκη (άντε και τον Μήτρου-Λονγκ) αποκτά έναν παίκτη που μπορεί να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό για πρωτάθλημα, Κύπελλο και κυρίως τους τελικούς, ένα κομμάτι στο οποίο εμφανώς μειονεκτούσε έναντι του Παναθηναϊκού μετά τις αποχωρήσεις Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ την τελευταία διετία.

Αυτό το κάτι που (ακόμη) λείπει

Ο Ολυμπιακός αναβαθμίζεται ξεκάθαρα στο «2», αλλά δεν λύνει το βασικό του πρόβλημα στην περιφέρεια. Ενός χειριστή-ηγέτη, που θα μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και την ομάδα και που θα επωμιστεί το βάρος των κρίσιμων αποφάσεων. Έναν ρόλο που θα είχε ο Κίναν Έβανς αλλά δεν μπορεί να διαδραματίσει μέχρι το… 2025, αυτό που θα μπορούσε να του προσφέρει ένας Μάικ Τζέιμς ή ένας Εβάν Φουρνιέ.

Είναι το τελευταίο, αλλά το σημαντικότερο κομμάτι του παζλ της περιφέρειας για τον Ολυμπιακό, πιο σημαντικό κι από την πιθανή επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ που φυσικά θα ανεβάσει πολύ την ποιότητά του αλλά δεν θα αλλάξει δραματικά το επίπεδο της ήδη ισχυρής front line του. Αυτή η τελευταία πινελιά θέλει και την περισσότερη υπομονή, καθώς η αγορά αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη ανοίξει. Αν όμως έχεις τη διάθεση να περιμένεις και φυσικά να πληρώσεις, τότε μπορεί να βρεις τον δικό σου... Ναν, ακόμη κι αν χρειαστεί να μπει Αύγουστος ή Σεπτέμβριος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.