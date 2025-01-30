Βρήκε ομάδα και αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Κλεϊνχέισλερ

Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Λάζλο Κλεϊνχέισλερ. Ο 30χρονος Ούγγρος χαφ έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2026 με τους «πράσινους», αλλά δεν υπολογιζόταν από τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Κλεϊνχέισλερ βρήκε εν τέλει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του και αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Κάπως έτσι, το «τριφύλλι» αναμένεται να βγάλει από πάνω του άλλον έναν… βραχνά και να ολοκληρώσει τη συνεργασία του με έναν ποδοσφαιριστή που δεν υπολογιζόταν.

Με τους «πράσινους» ο Κλεϊνχέισλερ έγραψε 21 συμμετοχές με 2 γκολ στα 2 χρόνια που ανήκει στο έμψυχο δυναμικό του συλλόγου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.