Μοράτα: Έτοιμη να ενεργοποιήσει τη μεταγραφική βόμβα η Γαλατασαράι

Έτοιμη να ενεργοποιήσει τη μεταγραφική βόμβα με την απόκτηση του Μοράτα η Γαλατασαράι!



Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γαλατά βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μίλαν για την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού επιθετικού, με τις δύο ομάδες μάλιστα να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία!



Έτσι, η Γαλατά είναι έτοιμη να... απαντήσει στη Φενέρμπαχτσε, η οποία απέκτησε Ταλίσκα και Σκρίνιαρ, με μία εξίσου πολύ δυνατή κίνηση!



Ο Μοράτα έχει 26 εμφανίσεις με 6 γκολ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν με τη Μίλαν, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει και 84 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ισπανίας!



Η Γαλατά βρίσκεται στην κορυφή του τούρκικου πρωταθλήματος και στο +6 από τη δεύτερη Φενέρ, ενώ έχει εξασφαλίσει και την πρόκρισή της στα νοκ-άουτ του Europa League, ελπίζοντας ακόμα και για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της League Phase!



🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan!



Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours.



💣🇹🇷 pic.twitter.com/4bkgrk7G7V January 30, 2025

