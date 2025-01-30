ΑΕΚ: Χωρίς Ομπιέσε η προπόνηση

Λίγες ώρες μετά την επιβλητική πρεμιέρα της στη φάση των «16» του BCL και της νίκης επί του Προμηθέα στη «Sunel Arena», η ΑΕΚ Betsson BC ξεκίνησε την μίνι-προετοιμασία της για τον σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Κολοσσό στη Ρόδο για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Από τη σημερινή προπόνηση της «Ένωσης», που έλαβε χώρα στο AEK BC Αcademy Sports Center, απουσίασε λόγω ασθένειας ο Γιόσουα Ομπιέσε, ο οποίος και αγωνίστηκε χθες κανονικά στο ματς με τους Πατρινούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Με προβλήματα ξεκίνησε η μίνι-προετοιμασία της «Βασίλισσας» εν όψει της αναμέτρησης της Ρόδου με Κολοσσό.Εκτός προγράμματος τέθηκε ο ασθενής Γιόσουα Ομπιέσε.Η σημερινή προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο AEK BC Αcademy Sports Center».

