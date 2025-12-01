Λογαριασμός
Χαμός με ομοφοβικό σχόλιο προπονητή: «Δεν θέλω ροζ φανέλες, δεν είμαστε αδερφές»

Απίστευτες δηλώσεις του προπονητή της Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε, Άμπελ Μπράγκα, ο οποίος έκανε ομοφοβικά σχόλια για το χρώμα της φανέλας της ομάδας του

Braga

Σάλο έχουν προκαλέσει τα όσα είπε ο προπονητής της Ιντερνασιονάλ Πόρτο Αλέγκρε, Άμπελ Μπράγκα. Συγκεκριμένα, ο νέος τεχνικός της ομάδας στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου σχολίασε το χρώμα της φανέλας του συλλόγου, το οποίο είναι ροζ.

«Δεν θέλω η καταραμένη ομάδα μου να προπονείται με ροζ φανέλες, μοιάζουν με μια αγέλη από αδερφές», ανέφερε χαρακτηριστικά, ωστόσο κατάλαβε αμέσως το λάθος που έκανε και προσπάθησε να τα συμμαζέψει.

«Έπρεπε να χαλαρώσω την ομάδα. Θέλω οι άντρες να είναι δυνατοί», είπε στη συνέχεια και ζήτησε δημόσια συγγνώμη παίρνοντας πίσω όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: sport-fm.gr

