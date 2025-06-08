Η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση στον τρίτο τελικό, θυμίζοντας την κυρίαρχη ομάδα που δεν γνώρισε ήττα καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν και με εντυπωσιακή εμφάνιση, νίκησε τον Ολυμπιακό με σκορ 36-30 στο «Γ. Κασιμάτης», μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των τελικών της Handball Premier.

Με σκληρή άμυνα, ένταση, πάθος και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, οι «κιτρινόμαυροι» απέδειξαν πως δεν πρόκειται να τα παρατήσουν εύκολα και είναι έτοιμοι για τη μάχη μέχρι τέλους.

Η Ένωση πλέον ετοιμάζεται για τον 4ο τελικο στην Ηλιούπολη (Τρίτη 10/06), με στόχο να ισοφαρίσει σε 2-2 και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο, καθοριστικό αγώνα, ενώ ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο με τη βοήθεια του κόσμου του.

Το ματς:

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυνατά. Ο Πέριτς σκόραρε με πέναλτι και ο Σάββας βρήκε δίχτυα από μακριά, με τον Σλίσκοβιτς να προσθέτει ακόμα ένα γκολ, γράφοντας το 1-3, εκμεταλλευόμενος την κακή κυκλοφορία της μπάλας από την ΑΕΚ. Η Ένωση, όμως, αντέδρασε. Ο Ντάβιες, που επέστρεψε δυναμικά έπειτα από την απουσία του στον δεύτερο τελικό και ο Ντουάρτε με ένα πανέμορφο τέρμα ισοφάρισαν, ενώ ο Βλαστός, που αποδείχτηκε «κλειδί» στο ματς, έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τις αντεπιθέσεις της και ανέβασε τη διαφορά στο +4. Ο Τριλίνι κάλεσε τάιμ άουτ, όμως η ομάδα του συνέχισε να κάνει λάθη, δίνοντας ευκαιρίες στην ΑΕΚ. Ο Παναγιώτου, με πέντε προσωπικά γκολ, έδωσε σημαντική ώθηση, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Ζεντί κάτω από τα δοκάρια, που για πρώτη φορά στους τελικούς έκανε κάνει αισθητή την παρουσία του. Το ημίχρονο έκλεισε με την ΑΕΚ μπροστά 19-14, που έβαλε γερές βάσεις για τη συνέχεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα, με τον Σακό να ανεβάζει τη διαφορά στο +6. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, μειώνοντας σε 25-21 με τον Λιάπη, αλλά η ΑΕΚ απάντησε άμεσα με δύο τέρματα από τον Κουκουλά, φτάνοντας στο 27-21 και ενώ η διαφορά είχε ανέβει και στο +8.

Παρά την πίεση του Ολυμπιακού, ο οποίος μείωσε και στα δύο τέρματα (30-28), η ΑΕΚ διατήρησε τη διαφορά, με τον Παναγιώτου να ηγείται επιθετικά και να ολοκληρώνει μια εξαιρετική εμφάνιση. Τελικό σκορ 36-30 υπέρ της ομάδας του Μπουζόν, που με αυτή τη νίκη έμεινε ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου.

Το πρόγραμμα των τελικών:

1ος τελικός: Δευτέρα 2 Ιουνίου

Κασιμάτης 19:00 ΑΕΚ- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 27-32.

2ος τελικός: Παρασκευή 6 Ιουνίου

Ηλιούπολης 17:30 (MegaPlay), Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ 31-26.

3ος τελικός: Κυριακή 8 Ιουνίου

Κασιμάτης 17:00 (ΕΡΤ2) ΑΕΚ- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 36-30.

4ος τελικός: Τρίτη 10 Ιουνίου

Ηλιούπολης 19:30 (MegaPlay), Ολυμπιακός Όμιλος Ξυνή- ΑΕΚ

5ος τελικός: Παρασκευή 13 Ιουνίου (αν χρειαστεί)

