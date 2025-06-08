Τελικοί μπάσκετ: Οι διαιτητές στο ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στον τέταρτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος στο ΣΕΦ (21:00), ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό!

Η τριάδα που προέκυψε μετά από ορισμό της ΕΟΚ είναι οι Πέτρος Παπαπέτρου, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιάννης Τηγάνης.

Θυμίζουμε ότι η σειρά των τελικών της φετινής Stoiximan GBL βρίσκεται στο 2-1, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει μία ακόμα νίκη για να στεφθεί πρωταθλητής, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει για να ξαναφέρει τη σειρά στο ΟΑΚΑ, για πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι.

