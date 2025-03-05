Μια καινοτομία θα έχει ο τελικός του Μουντιάλ 2026 όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της FIFA.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως στο ημίχρονο του τελικού της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και αυτής με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παγκοσμίως, θα πραγματοποιηθεί ένα σόου τόσο μεγάλο με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων όπως και αυτό του Super Bowl.

Υπογράμμισε ότι παρά το γεγονός ότι ο χρονικός περιορισμός των 15 λεπτών είναι αρκετά σημαντικός και προσθέτει μεγάλες δυσκολίες ο σκοπός του είναι σε αυτό το διάστημα να παρελάσουν μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών σε μια τελετή που δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτή του μεγάλου γεγονότος για το πρωτάθλημα του αμερικανικού football.

«Θα είναι μια ιστορική στιγμή για τη διοργάνωση με ένα σόου αντάξιο του μεγαλύτερου αθλητικού event στον κόσμο», σχολίασε.

Μάλιστα ανάμεσα σε όσα ανέφερε ο Ινφαντίνο ευχαρίστησε τον Κρις Μάρτιν και τον Φιλ Χάρβεϊ, δηλαδή, του τραγουδιστή των Coldplay και του μάνατζερ και διευθυντή δημιουργικού του συγκροτήματος για το γεγονός ότι ήδη έχουν αρχίσει να δουλεύουν με τη FIFA πάνω σε αυτό το project και οι δύο τους αυτή την στιγμή ολοκληρώνουν τη λίστα με αυτούς που θα συμμετέχουν στο event.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.