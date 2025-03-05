Ευρωμπάσκετ 2025: Επίσημα παρτενέρ της Κύπρου η Ελλάδα

Η FIBA ανακοίνωσε τις χώρες που θα είναι οι «παρτενέρ» των τεσσάρων συνδιοργανωτριών και θα τοποθετηθούν στους ίδιους ομίλους στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στη Ρίγα.

Όπως αναμενόταν, η Ελλάδα -που θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας- θα είναι στον ίδιο όμιλο με την Κύπρο στη Λεμεσό, η Λιθουανία σε αυτόν με τη Φινλανδία στο Τάμπερε, η Εσθονία σε αυτόν με τη Λετονία στη Ρίγα και η Ισλανδία σε αυτόν με την Πολωνία στο Κατοβίτσε.

«Η καθιέρωση των χωρών-παρτενέρ άρχισε ταυτόχρονα με το φορμάτ της διεξαγωγής του Ευρωμπάσκετ σε τέσσερις χώρες και αποτελεί κλειδί για την επιτυχία της προσεχούς διοργάνωσης, όπως είχε συμβεί και στις τρεις προηγούμενες», ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής της FIBA Europe, Καμίλ Νόβακ. «Θα ήθελα να συγχαρώ και τις τέσσερις συνδιοργανώτριες χώρες για τη μεθοδική συνεργασία τους που θα δώσουν ώθηση στο κομμάτι του μάρκετινγκ και θα ενισχύσουν την επιθυμία των φιλάθλων να υποστηρίξουν τις ομάδες τους σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, σεβόμενες το σαφές πλαίσιο των γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση», πρόσθεσε.

Η φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 θα αρχίσει στις 27 Αυγούστου, ενώ η τελική φάση θα φιλοξενηθεί στη Ρίγα, όπου και θα γίνει η στέψη της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης στις 14 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.