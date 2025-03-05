Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Amerikanos24 ο Αϊζάια Κάνααν αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Κώστα Σλούκα στους περσινούς τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό αλλά και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην άσος των ερυθρολεύκων υπογράμμισε ότι ήξερε πως ο Σλούκας δεν ήταν χαρούμενος στον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν περίμενε ότι θα έφευγε, τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο Έλληνα μπασκετμπολίστα ενώ υπογράμμισε ότι χάρηκε για τους φίλους του στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας πέρσι.

Ακολουθεί ένα μέρος των δηλώσεών του στο «Triple Threat Show» του Amerikanos24:

«Όλοι πάνε πίσω στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός της περασμένης σεζόν, μπορούμε να πάμε πίσω στην αρχή, όταν πραγματικά αποφάσισε να φύγει (σ.σ. ο Σλούκας). Όλοι ήταν σοκαρισμένοι, ακόμη και εμείς. Ήμασταν σοκαρισμένοι. Δεν πίστευα ότι θα φύγει.

Ήξερα ότι δεν ήταν 100% χαρούμενος, αλλά δεν πίστευα ότι θα έφευγε. Αλλά το έκανε. Οπότε προφανώς αυτό προκάλεσε απλά ένταση μεταξύ των συλλόγων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εκείνο το ματς ήταν έντονο. Πήραν την Euroleague και, με σεβασμό, το άξιζαν. Ήταν η καλύτερη ομάδα την κατάλληλη στιγμή. Και ήμουν χαρούμενος για τους φίλους μου στον Παναθηναϊκό.

Χάρηκα ακόμα και για τον Σλούκα. Δεν είχα τίποτα εναντίον του γι’ αυτό που πέτυχε. Ήταν σε θέση να κερδίσει ένα ακόμα πρωτάθλημα και την Euroleague. Και ως ανταγωνιστής, συγχαίρεις τα παιδιά. Ήταν απλά μια στιγμή έντασης σε όλο το παιχνίδι. Και όλοι με ξέρουν ότι δεν υποχωρώ από οποιοδήποτε πλήθος. Πάντα το βλέπω ανταγωνιστικά. Αγωνίζομαι για την ομάδα του, αγωνίζομαι για τη δική μου ομάδα. Θα αγωνιστώ μέχρι το ρόλοι να δείξει είτε ότι κέρδισα, είτε ότι έχασα. Ποτέ δεν είναι κάτι προσωπικό για μένα.

Το βλέπω σαν μια στιγμή έντασης στο παιχνίδι. Μπορώ να καταλάβω και το πώς αισθανόταν ο ίδιος, στο γήπεδο της παλιάς του ομάδας, μπροστά στο κοινό που τον επέκρινε σε όλο το παιχνίδι. Μπορώ να καταλάβω την πλευρά του, τα συναισθήματά του για να πάρει εκδίκηση, για κάποιο λόγο ένιωθε ότι όλοι ήταν εναντίον του. Το κατάλαβα αλλά ένιωθα ότι τον κατεύθυναν σε εμένα σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού. Τον άκουσα να λέει "με είδατε στο Final Four; Ήμουν MVP, μπλα μπλα μπλα". Και λέω "ναι, όλοι σε έχουν δει, συγχαρητήρια, χαίρομαι για σένα, αλλά και εσύ μην πικάρεις σαν να είναι κάτι προσωπικό". Του λέω "αδερφέ ήμασταν συμπαίκτες”. Είπα "έχεις λεφτά, έχω λεφτά, το κάνεις σαν να φαίνεται κάτι που δεν είναι, μου επιτίθεσαι σε προσωπικό επίπεδο και δεν ξέρω το γιατί"».

