Συνεχίζουν να πιάνουν… χρυσάφι όλα τα αντικείμενα που άγγιξε ο Μάικλ Τζόρνταν. Μια φανέλα που ο Air φόρεσε σε τουλάχιστον 17 παιχνίδια της περιόδου 1996/97 με τους Μπουλς δημοπρατήθηκε από τον διάσημο οίκο Sotheby’s και έπιασε 4,68 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για την τέταρτη πιο ακριβή φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Στην πρώτη θέση είναι μια άλλη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, από την τελευταία του χρονιά στους Μπουλς (1997/98), που δόθηκε στον πλειοδότη για 10,1 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.