Επιτελική θέση στο ΝΒΑ ανέλαβε ένας Έλληνας. Ο λόγος για τον Γιώργο Αϊβάζογλου, που ανέλαβε τη θέση του managing director του NBA Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Ο Αϊβάζογλου ήταν μέχρι πρότινος προσωρινός Managing Director του NBA Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, έχοντας διατελέσει, από τον Ιούνιο 2020, επικεφαλής του τμήματος Fan Engagement και Direct-to-Consumer. Θα εξακολουθήσει να έχει την έδρα του στα γραφεία της λίγκας στο Λονδίνο και θα αναφέρεται στον αναπληρωτή κομισάριο του NBA και Chief Operating Officer, Μαρκ Τέιτουμ.

Με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας σε ψηφιακά μέσα των τομέων ψυχαγωγίας, τηλεπικοινωνιών και αθλητισμού, ο Αϊβάζογλου θα επιβλέπει τις επιχειρηματικές και μπασκετικές δραστηριότητες του πρωταθλήματος στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, εστιάζοντας στην αύξηση της δημοτικότητας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΝΒΑ στην περιοχή.

Από την ένταξή του στο ΝΒΑ και μετά, ο Αϊβάζογλου έχει ενισχύσει σημαντικά τις πρωτοβουλίες του πρωταθλήματος, οδηγώντας σε αριθμούς ρεκόρ συνδρομητών και θεατών στις κοινωνικές και ψηφιακές πλατφόρμες του στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, την περασμένη σεζόν πέτυχε περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο προβολές βίντεο στην εφαρμογή NBA App και στις 18 τοπικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του πρωταθλήματος στην περιοχή. Επίσης, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση του αποτυπώματος του πρωταθλήματος στη Μέση Ανατολή, ιδίως μέσω της συνεργασίας του ΝΒΑ με το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι, φέρνοντας live NBA αγώνες στον Αραβικό Κόλπο και καθιερώνοντας προγράμματα ανάπτυξης του νεανικού μπάσκετ.

«Ο Γιώργος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της λίγκας να αναπτύξει το μπάσκετ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή τα τελευταία τέσσερα χρόνια και είναι ο πλέον κατάλληλος για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων μας εκεί», δήλωσε ο Τέιτουμ. «Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο και η βαθιά κατανόηση των μέσων ενημέρωσης και της αθλητικής βιομηχανίας θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμα στο πλαίσιο της περαιτέρω επέκτασης της παρουσίας του ΝΒΑ στην περιοχή».

«Ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μας στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη και τα περιφερειακά γραφεία σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να επιταχύνουμε την ώθηση του μπάσκετ και του ΝΒΑ σε νέα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Αϊβάζογλου. «Παρόλο που το μπάσκετ και το ΝΒΑ έχουν πλούσια και ιστορική παράδοση στην περιοχή, πιστεύω ότι μόλις και μετά βίας αγγίζουμε την εξωτερική επιφάνεια των δυνατοτήτων ανάπτυξης του αθλήματός μας».

Πριν από την ένταξή του στο NBA, ο Αϊβάζογλου ήταν Chief Marketing Officer του Eurosport, επιβλέποντας τις παγκόσμιες προσπάθειες του brand, για την προσέλκυση και διατήρηση νέων συνδρομητών, καθώς και υπεύθυνος για τη γενικότερη στρατηγική του σε γραμμικές και ψηφιακές πλατφόρμες. Διετέλεσε επίσης Chief Marketing Officer στην fintech startup Ezbob, κατείχε ηγετικές θέσεις στη Sky και την T-Mobile International, ενώ υπήρξε και διαχειριστής της Sense - μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που υποστηρίζει άτομα τα οποία γεννήθηκαν με υστέρηση όρασης και ακοής.

Ο Γιώργος Αϊβάζογλου, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο μάρκετινγκ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το πτυχίο του στις διεθνείς επιχειρήσεις και τα οικονομικά είχε αποκτηθεί από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

