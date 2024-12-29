Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Βλέπει» Φερμπρούχεν για τερματοφύλακα

Μπορεί οι ανάγκες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε άλλες θέσεις να είναι μεγαλύτερες, ωστόσο η αστάθεια του Αντρέ Ονάνα αναγκάζει τον Ρούμπεν Αμορίμ να κοιτάζει στην αγορά ΚΑΙ για τερματοφύλακα.
Στα υπόψη των «κόκκινων διαβόλων είναι ο Μπαρτ Φερμπρούχεν της Μπράιτον. Ο 22χρονος Ολλανδός αποκτήθηκε για 20 εκατ. ευρώ από την Άντερλεχτ το καλοκαίρι του 2023 και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.
Το συμβόλαιό του λήγει το 2028 και η Γιουνάιτεντ εξετάζει την περίπτωσή του όχι για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά εν όψει καλοκαιριού.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.