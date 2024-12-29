Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Βλέπει» Φερμπρούχεν για τερματοφύλακα

Μπορεί οι ανάγκες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε άλλες θέσεις να είναι μεγαλύτερες, ωστόσο η αστάθεια του Αντρέ Ονάνα αναγκάζει τον Ρούμπεν Αμορίμ να κοιτάζει στην αγορά ΚΑΙ για τερματοφύλακα.



Στα υπόψη των «κόκκινων διαβόλων είναι ο Μπαρτ Φερμπρούχεν της Μπράιτον. Ο 22χρονος Ολλανδός αποκτήθηκε για 20 εκατ. ευρώ από την Άντερλεχτ το καλοκαίρι του 2023 και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το συμβόλαιό του λήγει το 2028 και η Γιουνάιτεντ εξετάζει την περίπτωσή του όχι για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά εν όψει καλοκαιριού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.