Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Βλέπει» Φερμπρούχεν για τερματοφύλακα

Ο Μπαρτ Φερμπρούχεν της Μπράιτον στα υπόψη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Μπορεί οι ανάγκες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε άλλες θέσεις να είναι μεγαλύτερες, ωστόσο η αστάθεια του Αντρέ Ονάνα αναγκάζει τον Ρούμπεν Αμορίμ να κοιτάζει στην αγορά ΚΑΙ για τερματοφύλακα.

Στα υπόψη των «κόκκινων διαβόλων είναι ο Μπαρτ Φερμπρούχεν της Μπράιτον. Ο 22χρονος Ολλανδός αποκτήθηκε για 20 εκατ. ευρώ από την Άντερλεχτ το καλοκαίρι του 2023 και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις.



Το συμβόλαιό του λήγει το 2028 και η Γιουνάιτεντ εξετάζει την περίπτωσή του όχι για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, αλλά εν όψει καλοκαιριού.
