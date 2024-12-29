Λογαριασμός
Οι Γάλλοι στέλνουν μόνιμα τον Ουνάι στον Παναθηναϊκό

Τι αναφέρει το ''Foot Mercato''  

Η δημοφιλής Γαλλική ιστοσελίδα, "Foot Mercato"  ανέλυσε την περίπτωση του Αζεντίν Ουνάι, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Μαρσέιγ. Τόνισαν πως το "Τριφύλλι" σκέφτεται πολύ σοβαρά να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του παίκτη (περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ), ενώ ανέφεραν πως το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ομάδα όπου ανήκει φαντάζει απίθανο!

