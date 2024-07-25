Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προανήγγειλε επιστροφή Βεζένκοφ με... Βασίλη Καρρά ο Ολυμπιακός

Με ένα πασίγνωστο τραγούδι του Βασίλη Καρρά στα social media η ΚΑΕ Ολυμπιακός, προανήγγειλε την ανακοίνωσης της επίσημης επιστροφής του Σάσα Βεζένκοφ

Ολυμπιακός: Προανήγγειλε επιστροφή Βεζένκοφ με... Βασίλη Καρρά

Άνοιξε το «γαϊτανάκι» της επιστροφής του Σάσα Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός!

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θέλησε να... ζεστάνει τους φίλους της ομάδας για την ανακοίνωση του 29χρονου φόργουορντ, η οποία θα γίνει σήμερα στις 15:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ΣΕΦ!

Έτσι λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα στα social media του Ολυμπιακού «ανέβηκε» ένα GIF με έναν διακόπτη το οποίο συνοδευόταν από τους στίχους ενός πασίγνωστου τραγουδιού του Βασίλη Καρρά «Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα»!

Μάλιστα στη λεζάντα οι Πειραιώτες γράφουν: «Kαληνύχτα... Θα σας πούμε και καλημέρα», θέλοντας να... καθησυχάσουν τους οπαδούς της ομάδας!

Μάλιστα μισή ώρα πριν από την έναρξη τις συνέντευξης Τύπου (14:30), οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν κλείσει «ραντεβού» έξω από το ΣΕΦ προκειμένου να υποδεχθούν τον Σάσα Βεζένκοφ και να τον αποθεώσουν!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Σάσα Βεζένκοφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark