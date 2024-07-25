Ολυμπιακός: Προανήγγειλε επιστροφή Βεζένκοφ με... Βασίλη Καρρά

Άνοιξε το «γαϊτανάκι» της επιστροφής του Σάσα Βεζένκοφ ο Ολυμπιακός!



Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θέλησε να... ζεστάνει τους φίλους της ομάδας για την ανακοίνωση του 29χρονου φόργουορντ, η οποία θα γίνει σήμερα στις 15:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του ΣΕΦ!



Έτσι λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα στα social media του Ολυμπιακού «ανέβηκε» ένα GIF με έναν διακόπτη το οποίο συνοδευόταν από τους στίχους ενός πασίγνωστου τραγουδιού του Βασίλη Καρρά «Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα»!



Μάλιστα στη λεζάντα οι Πειραιώτες γράφουν: «Kαληνύχτα... Θα σας πούμε και καλημέρα», θέλοντας να... καθησυχάσουν τους οπαδούς της ομάδας!



Μάλιστα μισή ώρα πριν από την έναρξη τις συνέντευξης Τύπου (14:30), οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν κλείσει «ραντεβού» έξω από το ΣΕΦ προκειμένου να υποδεχθούν τον Σάσα Βεζένκοφ και να τον αποθεώσουν!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.