Βεζένκοφ: «Δεν κοιτάμε σενάρια στην Ευρωλίγκα, θέλουμε να τερματίσουμε πρώτοι»

Το πρώτο, από τα δύο βήματα που απαιτούνται για την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, έκανε το απόγευμα της Κυριακής (06/04) ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάρη στο απίθανο δεύτερο ημίχρονό του (επιμέρους σκορ 64-22) επικράτησε με το εντυπωσιακό 106-67 του Πανιωνίου στο ΣΕΦ.



Εκ των πρωταγωνιστών για τους Πειραιώτες ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος μετά το τέλος του ματς μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ για την εξέλιξη του αγώνα, για το ροτέισον και το βάθος στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων», αλλά και για τα playoffs της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:





«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος 13-3, μετά πήραμε κάποιες κακές επιλογές, δεν παίξαμε τόσο σκληρή άμυνα όσο στα πρώτα 3-4 λεπτά, τους αφήσαμε να νιώσουν άνετα. Είναι μια ταλαντούχα ομάδα και όποια ομάδα αυτή της λίγκας αφήσεις να νιώσει άνετα μπορεί να σου βάλει πάνω από 40 πόντους στο ημίχρονο αλλά στο δεύτερο μπήκαμε πολύ δυνατά με στόχο την άμυνα, πήραμε καλές επιλογές στην επίθεση και τελειώσαμε το παιχνίδι νωρίς.



Όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Βρήκαμε ευκαιρία να τρέξουμε, να βάλουμε εύκολα καλάθια, κυκλοφορήσαμε την μπάλα και παίξαμε πολύ καλά το δεύτερο ημίχρονο.



Πρέπει να καταλάβετε ότι έχουμε αρκετό βάθος, αρκετούς παίκτες. Είναι δύσκολο για κάποιους παίκτες να παίζουν την μία, να μην παίζουν την άλλη, να προσπαθείς να βρεις ρυθμό. Επειδή όλοι έχουν περάσει από αυτό το στάδιο είναι δύσκολο, χρειάζεται υπομονή αλλά χρειάζονται και αποτελέσματα. Οπότε προσπαθούν όλοι να είναι έτοιμοι, ο καθένας στον χρόνο και χώρο που βρίσκει να παίζει καλά. Είναι μία ιδιαίτερη διαδικασία αλλά έχουμε το βάθος, το ταλέντο, τις προσωπικότητες να το διαχειριστούμε και ο καθένας να είναι πολύτιμος τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία.



Είναι ένα σχήμα που έχει τα καλά του και τα κακά του, κάθε σχήμα έκτακτης ανάγκης που βρίσκουμε για να παίξουμε λόγω των προβλημάτων. Ελπίζουμε ότι οι ψηλοί που είναι πολύ σημαντικοί θα γυρίσουν. Είδαμε τον Φαλ σήμερα, περιμένουμε τον Μιλουτίνοφ, ο Ράιτ είναι ήδη έτοιμος, τον είδατε στην Euroleague. Ο κάθε παίκτης είναι πολύ σημαντικός για εμάς γιατί δίνει κάτι διαφορετικό και να είμαστε όλοι μαζί στην τελική ευθεία που μπαίνουμε.



Χαλαρώσαμε στο Βερολίνο, αφήσαμε την Άλμπα με το ιδιαίτερο της στιλ να μπει στο παιχνίδι. Στα μεγάλα ματς θέλει καλή επίθεση και σωστή αλλά σκληρή άμυνα για να κερδίζεις τα παιχνίδια.



Δεν κοιτάμε σενάρια, θέλουμε απλά να κερδίσουμε. Παίζουμε την πρώτη μέρα, οπότε να κερδίσουμε, να κάνουμε την δουλειά μας, να μην εξαρτηθούμε από κανέναν, να είμαστε πρώτοι και να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Πολλά θα καθοριστούν την Πέμπτη, όποιος αντίπαλος και να είναι είναι ωραίο να είσαι πρώτος, σου δίνει αυτοπεποίθηση. Τα playoffs είναι η δεύτερη φάση, ξεκινάς από το μηδέν, δεν μετράει τίποτα. Θα είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα που αξίζει να είναι στα play-offs αλλά και εμείς όλη την χρονιά παίζουμε σταθερά, είμαστε πρώτοι, έχουμε το πλεονέκτημα έδρας εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν έχουμε πέσει από την τετράδα εδώ και καιρό, οπότε είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε αντίπαλο.



Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Euroleague είναι μία φάση τριών πρωταθλημάτων. Μπαίνουμε στην δεύτερη φάση, όλα διαγράφονται. Περιμένεις, δουλεύεις σκληρά. Έχουμε δέκα μέρες να δουλέψουμε πολύ καλά, να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον Πανιώνιο και να συγκεντρωθούμε στα playoffs».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.