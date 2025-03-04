Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριστικά εκτός Ευρωπαϊκού ο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου απέσυρε, τελικά, τη συμμετοχή του από το Άπελντουρν της Ολλανδίας, όπερ σημαίνει ότι μετά από οκτώ χρόνια θα αναδειχθεί νέος πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος στον κλειστό στίβο

Μίλτος Τεντόγλου

Από τη γρίπη δεν ξεφεύγει κανείς. Ούτε οι Ολυμπιονίκες. Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου στο άλμα εις μήκος και τρεις φορές νικητής στον κλειστό στίβο, νικήθηκε από τη γρίπη και αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ξεκινά την Πέμπτη 6 Μαρτίου στο Omnisport του Άπελντοορν.

Τα 18 από τα 19, πλέον, μέλη της ομάδας έφτασαν το μεσημέρι της Τρίτης (4/3) στο Άπελντοορν, ωστόσο δεν πρόλαβαν να πάρουν γεύση από το Omnisport, αφού δεν υπήρχαν δρομολόγια από το ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η αποστολή, το De Cantharel, προς το στάδιο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΙΛΤΟΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ στίβος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark