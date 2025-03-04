Οριστικά εκτός Ευρωπαϊκού ο Τεντόγλου

Από τη γρίπη δεν ξεφεύγει κανείς. Ούτε οι Ολυμπιονίκες. Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο κάτοχος του ευρωπαϊκού τίτλου στο άλμα εις μήκος και τρεις φορές νικητής στον κλειστό στίβο, νικήθηκε από τη γρίπη και αναγκάστηκε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που ξεκινά την Πέμπτη 6 Μαρτίου στο Omnisport του Άπελντοορν.

Τα 18 από τα 19, πλέον, μέλη της ομάδας έφτασαν το μεσημέρι της Τρίτης (4/3) στο Άπελντοορν, ωστόσο δεν πρόλαβαν να πάρουν γεύση από το Omnisport, αφού δεν υπήρχαν δρομολόγια από το ξενοδοχείο όπου κατέλυσε η αποστολή, το De Cantharel, προς το στάδιο.

