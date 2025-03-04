Παναθηναϊκός: Τι κάνει στην έδρα του κόντρα σε ιταλικές ομάδες

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους “16” του UEFA Conference League, επικρατώντας 2-0 της Βίκινγκουρ στο ΟΑΚΑ. Με αυτή τη νίκη, το Τριφύλλι συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στα playoffs. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε επίσημο αγώνα.

