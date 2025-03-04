Το χειρότερο δυνατό σενάριο έγινε πραγματικότητα για τους Μάβερικς.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ αποχώρησε υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση της ομάδας του Ντάλας με τους Σακραμέντο Κινγκς, με τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Προφανώς, πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τους Μάβερικς, οι οποίοι στήριζαν πάρα πολλά στον 32χρονο γκαρντ, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ίρβινγκ ήταν εκ των πρωταγωνιστών για την ομάδα του Ντάλας στη φετινή σεζόν, έχοντας 25 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά μέσο όρο στα 36,6 λεπτά συμμετοχής που έπαιρνε σε καθένα από τα 50 παιχνίδια στα οποία είχε αγωνιστεί.

Η φάση του τραυματισμού του:

Here is the Kyrie Irving Knee injury video…



I don’t like the way his left knee buckles and hyperextends



-Best case scenario: Hyperextension/bone bruise



-Worst case scenario: ACL tear pic.twitter.com/HHOXo8Pv5e — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) March 4, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.