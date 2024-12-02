Όσο περνούν οι ώρες ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές γύρω από το σοκαριστικό συμβάν με τον Εντουάρντο Μπόβε, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται και νεότερα από την κατάστασή του τα οποία είναι θετικά και αισιόδοξα.

Αρχικά, όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα, η καρδιά του Ιταλού χαφ κατά τη μεταφορά του προς το νοσοκομείο σταμάτησε να χτυπά. Ωστόσο, στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς υπέστη αυτό το καρδιακό επεισόδιο μέσα στο ασθενοφόρο και οι γιατροί τον επανέφεραν άμεσα.

Τα νεότερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του σήμερα αναφέρουν πως ο Μπόβε έχει αποσωληνωθεί, ανταποκρίνεται στο περιβάλλον και απαντάει στις ερωτήσεις που του γίνονται από το προσωπικό της κλινικής. Φέρεται δε, να έχει ευχαριστήσει άπαντες για τα όσα έκαναν ώστε να τον βοηθήσουν σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Μάλιστα, η πρώτη επίσημη διάγνωση και μετά τις αρχικές εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί ο ποδοσφαιριστής της Φιορεντίνα αναφέρει πως υπέστη «πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία».

Ασφαλώς, ο 22χρονος μέσος θα περάσει από νέο εξονυχιστικό έλεγχο στις επόμενες ώρες και βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση στο νοσοκομείο, με το ιατρικό επιτελείο να ψάχνει για να βρει την αιτία που οδήγησε σε αυτό το επεισόδιο και στην κατάρρευσή του. Όσον αφορά την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους, είναι αρκετά πρώιμο ώστε να σημειωθεί κάτι τέτοιο.

Ο Μπόβε έχει δίπλα του την οικογένειά του, όλη την ομάδα της Φιορεντίνα και φυσικά την αμέριστη στήριξη του Δήμου της Φλωρεντίας και όλης της ποδοσφαιρικής κοινότητας.

