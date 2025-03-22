Παρόλο που «πάγωσε» με τους τραυματισμούς των Όσμαν και Παπαπέτρου, ο Παναθηναϊκός απέφυγε την παγίδα της Άλμπα Βερολίνου και χάρη σε ένα απίθανο σερί 21-0 στο δεύτερο μισό της τελευταίας περιόδου, πανηγύρισε μεγάλη νίκη με σκορ 91-81!

Με τη νίκη αυτή, οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-11, έμειναν μόνοι στην τρίτη θέση και... αγκάλιασαν το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Αποτελέσματα/πρόγραμμα 30ης αγωνιστικής

Τρίτη 18/03

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 92-79

Πέμπτη 20/03

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 73-81

Μονακό – Φενέρμπαχτσε 91-82

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 77-67

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 112-89

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 81-70

Παρασκευή 21/03

Παναθηναϊκός – Άλμπα Βερολίνου 91-81

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 82-70

Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 65-97

Η βαθμολογία:

