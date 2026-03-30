Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Βασίλη Γκούμα ν' αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.



Αγωνίστηκε από το 1961 έως το 1988 και υπήρξε ένας από τους καλύτερους παίκτες της εποχής του, πραγματοποιώντας τις καλύτερές του εμφανίσεις με την ΑΕΚ και τον Πανελλήνιο, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας το 1981 με τον «δικέφαλο».

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, ενώ φόρεσε επί σειρά ετών και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Μάλιστα, αγωνίστηκε και σε ομάδα τόσο της Νοτίου Αφρικής, όσο και της Μοζαμβίκης.

Είναι έβδομος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ελλάδας. Στις 31 Ιανουαρίου 1971 σημείωσε 41 πόντους με την εθνική Ελλάδος επιτυγχάνοντας το ρεκόρ της διεθνούς καριέρας του. Τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στις 16 Ιουνίου 1975, στην ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία με 74–64, για το Ευρωμπάσκετ του 1975.



Γρήγορος και έξυπνος στο γήπεδο, με μεγάλη ευχέρεια κινήσεων και εξαιρετικός σουτέρ από μέση απόσταση, ήταν πάντα πληθωρικός και αντισυμβατικός εκτός αγωνιστικών χώρων. Το 1974 κλήθηκε και αγωνίστηκε στη Μικτή Ευρώπης και συμμετείχε σε τέσσερις αγώνες που δόθηκαν σε Ιταλία και Βραζιλία με αντίπαλο τις μικτές Βόρειας και Νότιας Αμερικής μαζί με τους κορυφαίους Ευρωπαίους όπως τους Σεργκέι Μπέλοφ, Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν.

