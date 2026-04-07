Βασιλιάς Ολυμπιακός, κατάπιε τη Ρεάλ με μαγικό δίδυμο Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ και φουλάρει για την πρωτιά

Επιβλητικός Ολυμπιακός, νίκησε κατά κράτος τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «καυτό» ΣΕΦ και φουλάρει για πρωτιά.

Έχοντας τον έλεγχο του ματς στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πραγματοποιώντας μία ακόμα εντυπωσιακή επιθετικά εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» έφτιαξαν μεγάλες υπέρ τους διαφορές, είχαν σε μεγάλο βράδυ Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ και τελικά πανηγύρισαν την άνετη νίκη με 102-88.

Έτσι, με μόλις δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της regular season στη φετινή Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 24-12 και συνεχίζει να φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας πλέον αγκαλιάσει το πλεονέκτημα της έδρας ενόψει playoffs! Από την άλλη, η Ρεάλ γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα και έπεσε στο 22-14, συνεχίζοντας να ανησυχεί για το αν θα καταφέρει να τερματίσει ούσα στην πρώτη τετράδα.

Μαγικός Ντόρσεϊ, ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας κάνει ρεκόρ καριέρας, τόσο στο σκοράρισμα, με τους 37 πόντους του (3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 9/10 βολές), όσο και στο PIR (μάζεψε 43 βαθμούς στο ειδικό σύστημα αξιολόγησης), ενώ συγκλονιστικός ήταν και ο Βεζένκοφ, ο οποίος «άγγιξε» το double-double με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ!



Για τον Ολυμπιακό ακολουθεί η αναμέτρησή του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Πέμπτη (9/4, 19:30), ενώ για την τελευταία αγωνιστική της regular season θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο (16/4, 21:15). Η Ρεάλ έχει να αντιμετωπίσει ακόμα Φερμπαχτσε (εκτός έδρας, 9/4) και Ερυθρό Αστέρα (εντός, 16/4).



Το ματς:



Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες του τραυματία Τζόουνς και του Μόρις, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση του. Εκτός δωδεκάδας έμειναν επίσης οι Φαλ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, ενώ ο Φουρνιέ έδωσε το «παρών», παρότι ταλαιπωρούνταν από στομαχικές διαταραχές. Από την άλλη, ο Σέρτζιο Σκαριόλο ξεκίνησε το παιχνίδι με Καμπάτσο, Οκέκε, Χεζόνια, Αμπάλδε και Ταβάρες, έχοντας τελικά στη διάθεσή του τόσο τον Λάιλς, όσο και τον Λεν. Εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Πρότσιντα και Κράμερ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε τρίποντο και με τον Ταβάρες να απαντά με ένα επιτυχημένο του hook! Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ήταν… εκρηκτικός στα πρώτα λεπτά, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα, με τον Βεζένκοφ να βρίσκει σερί καλάθια και με τον Γουόκαπ να ευστοχεί σε τρίποντο, για το 12-2! Καμπάτσο και Χεζόνια μείωσαν σε 13-6, ο Ταβάρες με καλάθι-φάουλ έκανε το 15-9, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ντόρσεϊ, ο οποίος με τρία συνεχόμενα εύστοχα τρίποντά του «έγραψε» το 24-12, ενώ ο Βεζένκοφ τον… μιμήθηκε, κάνοντας το 27-12! Ο Λάιλς με το δεύτερο τρίποντό του στη βραδιά μείωσε σε 28-17 για τους φιλοξενούμενους, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί και να προηγείται με 31-19!

Η πολύ άστοχη στο πρώτο δεκάλεπτο Ρεάλ βελτίωσε τα ποσοστά της με το ξεκίνημα του δεύτερου, κάνοντας μονοψήφια τη διαφορά (31-22) με ένα καλάθι-φάουλ του Φελίζ. Ο Χολ με διαδοχικά καλάθια του έκανε το 35-22, όμως ο Λάιλς με το τρίτο του τρίποντο έφερε το 35-25 και η Ρεάλ πήρε το μομέντουμ και έφτιαξε υπέρ της σερί 14-4, για να πλησιάσει στο καλάθι (35-33) μετά από λέι απ του Ντεκ. Μάλιστα, η Ρεάλ πέρασε και για πρώτη φορά μπροστά, μετά από ένα ακόμα τριποντο του Λάιλς, ενώ ο Γιουλ διαμόρφωσε το 35-40, πριν ο ΜακΚίσικ δώσει τη λύση με καλάθι-φάουλ! Ο ΜακΚίσικ ήταν και εκείνος που ισοφάρισε σε 40-40, ενώ στη συνέχεια έκανε κλέψιμο που έφερε εύκολο λέι απ του Βεζένκοφ, για το 42-40! Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ διαμόρφωσαν το 47-42, ενώ ο πρώτος με floater του έβαλε τον Ολυμπιακό στο +7 (49-42), λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου!

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Καμπάτσο να ευστοχεί σε τρίποντο για να μειώσει σε 54-47, όμως οι Πειραιώτες βρήκαν ξανά ρυθμό επιθετικά με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ, ο οποίος με δύο σερί τρίποντά του έγραψε το 62-49, ενώ ο Βεζένκοφ ευστόχησε και εκείνος από μακριά, για να διαμορφώσει το 62-49 και να ξεσηκώσει τον κόσμο που γέμισε το ΣΕΦ! Ο Αμπάλδε μείωσε με τρίποντο σε 65-52, ο Παπανικολάου απάντησε για το 68-54 και ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι, παραμένοντας σε «απόσταση ασφαλείας» και κλείνοντας την τρίτη περίοδο όντας μπροστά με 72-57!



Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στην τέταρτη περίοδο, με τον Πίτερς να απαντά άμεσα σε εύστοχο τρίποντο του Καμπάτσο, τον Λάιλς να ευστοχεί στο πέμπτο αποψινό του τρίποντο και με τους ΜακΚίσικ, Γουόρντ να εκτοξεύουν τη διαφορά στους 19 (84-65)! Έχοντας... βάλει το νερό στο αυλάκι, ο Ολυμπιακός διατήρησε χωρίς να αγχωθεί το μεγάλο του προβάδισμα, με τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει το βιολί του και να κάνει το 92-70 με το έβδομο αποψινό του τρίποντο, πριν έρθει το τελικό 102-88!



Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88

