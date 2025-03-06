Τζούριτσιτς: Η ατμόσφαιρα θα είναι κολασμένη στο ΟΑΚΑ

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη φιναλίστ των δύο τελευταίων τελικών του Conference League και θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης για τα προημιτελικά. Ασφαλώς, το ματς απέναντι στη Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ (19:45, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) δεν είναι εύκολο, αλλά το «τριφύλλι» έχει δείξει φέτος στην Ευρώπη πως απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους τα πάει εξαιρετικά.

Στις μεγάλες δυνατότητες της ομάδας του, ειδικά όταν αυτή αγωνίζεται εντός έδρας, στάθηκε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μίλησε σε Μέσο της πατρίδας του για το ντεφορμάρισμα του Παναθηναϊκού το τελευταίο διάστημα, σχολίαζοντας όμως ότι το ΟΑΚΑ μπορεί να «μεταμορφώσει» τους «πράσινους», που δεν έχουν ηττηθεί εντός έδρας από το ματς με την Τσέλσι τον Οκτώβρη.

Παράλληλα, ο Τζούριτσιτς έκανε ένα απολογισμό της παρουσίας του στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα της καριέρας του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην «Mozzart Sport»:

Για τα παιχνίδια με τη Φιορεντίνα: «Δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, έχουμε χάσει αρκετά παιχνίδια τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Αλλά στο γήπεδό μας, όπου υπάρχουν περισσότεροι από 55 χιλιάδες άνθρωποι, η ατμόσφαιρα θα είναι κολασμένη για τα παιδιά από τη Φλωρεντία. Το τελευταίο παιχνίδι που χάσαμε στην έδρα μας ήταν από την Τσέλσι τον Οκτώβριο. Η ομάδα του Λονδίνου είναι το πρώτο φαβορί σε αυτή τη διοργάνωση, ακολουθούμενη από τη Φιορεντίνα και την Μπέτις».

Για την εμπειρία του στην Ελλάδα: «Η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ ωραία, έχει πάντα ήλιο, σήμερα είχε 22 βαθμούς. Το Πρωτάθλημα είναι ενδιαφέρον, υπάρχουν πολλά ντέρμπι, για παράδειγμα στις επόμενες επτά αγωνιστικές παίζουμε έξι μεγάλα παιχνίδια. Επειδή είμαι Σέρβος, γνώριζα πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, ήξερα ότι οι τέσσερις πρώτες ομάδες ήταν στο επίπεδο της Ευρώπης.

Αλλά εξεπλάγην επίσης από το επίπεδο των μεσαίων και μικρών ομάδων».

Για το ντέρμπι των «αιωνίων»: «Οι μονομαχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα και υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, από το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ και το βόλεϊ. Αν χάσεις το ντέρμπι, δεν βγαίνεις έξω για μέρες. Είναι οι πιο άσχημοι αγώνες που μπορείς να παρακολουθήσεις, με τόσο ανταγωνιστικό πνεύμα, πάθος και τακτικές, αλλά όποιος κερδίζει ζει ειρηνικά μέχρι τον επόμενο αγώνα. Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο παθιασμένοι από τους Ιταλούς οπαδούς. Υπάρχουν μεγάλες οπαδικές βάσεις στη Serie A, αλλά εδώ στην Ελλάδα τα ντέρμπι είναι καυτά».

Για το αν θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα στην καριέρα του: «Όλοι μου λένε ότι θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα, αλλά όταν μιλάω γι’ αυτό, δεν αισθάνομαι άσχημα και δεν το μετανιώνω. Στο τέλος, αν κοιτάξω τα πάντα, νομίζω ότι πήρα αυτό που μου άξιζε. Πάντα έπαιζα ποδόσφαιρο για το ποδόσφαιρο, ποτέ για τα χρήματα ή για να γίνω διάσημος».

