Τελικός Eurobasket 2025: Τουρκία - Γερμανία - Live η εξέλιξη του αγώνα

Τουρκία και Γερμανία διεκδικούν το μεγάλο τρόπαιο στον τελικό του Eurobasket 2025, μετά από τις πολύ καλές εμφανίσεις του σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Παρακολουθήστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Η Γερμανία έφτασε μέχρι τον τελικό μέσα από ένα απροσδόκητα ευνοϊκό μονοπάτι, καθώς τα μεγάλα φαβορί της πλευράς της (Σερβία, Γαλλία) αποκλείστηκαν από άλλους αντιπάλους. Παρ’ όλα αυτά, επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της, αφήνοντας εκτός την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Φινλανδία.

Η Τουρκία, από την άλλη, απέχει 40 λεπτά από το να γράψει ιστορία, καθώς σε 90 χρόνια βρέθηκε στο βάθρο μόνο μία φορά, το 2001 στην έδρα της, αλλά ποτέ δεν έχει κερδίσει τον τίτλο.

