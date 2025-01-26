Τζεντί Οσμάν: Ο Παναθηναϊκός διαθέτει το κορυφαίο «τριάρι» της Ευρώπης

Ο Τζεντί Οσμάν, ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο συναρπαστικούς παίκτες της φετινής σεζόν στην Ευρώπη. Με την εκρηκτική του ταχύτητα και το μοναδικό του στυλ, ο Οσμάν έχει γίνει βασικό γρανάζι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, προσφέροντας κάτι που καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη δεν διαθέτει.

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα του Οσμάν

Ο Οσμάν έχει τη μοναδική ικανότητα να διασχίζει το παρκέ από τη μία άκρη στην άλλη με αστραπιαία ταχύτητα και να τελειώνει φάσεις κοντά στο καλάθι, ακόμα και σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες. Αυτή η ικανότητα τον καθιστά ασταμάτητο στο transition, προσφέροντας στον Παναθηναϊκό έναν επιθετικό μηχανισμό που λίγες ομάδες μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Πηγή: skai.gr

