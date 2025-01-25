Περιστέρι: Επέστρεψε από το -20 και βύθισε τον Άρη

Μυθική ανατροπή για το ψυχωμένο Περιστέρι! Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επικράτησε με σκορ 73-68 του Άρη, παρόλο που βρέθηκε νωρίς στο -20, μετά από ένα αγωνιώδες παιχνίδι στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Κάπως έτσι, ανέβηκε στο 7-9 και έριξε τους προτελευταίους Θεσσαλονικείς στο 5-11!



Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο ματς και προηγήθηκε από νωρίς με +20 (7-27). Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποια στιγμή ο Άρης έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 17-0, με αποτέλεσμα να μετατρέψει το 6-7 σε 6-24, παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα νίκης.

Παρόλα αυτά, από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά, το Περιστέρι άρχισε σταδιακά να «ροκανίζει» τη διαφορά. Το πιο δυνατό ξέσπασμα των γηπεδούχων έγινε στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όταν έτρεξαν ένα σερί 11-0 σε δύο περίπου λεπτά και πήραν για πρώτη φορά προβάδισμα (56-53).Το φινάλε ήταν... γκρανγκινιολικό, αφού ο Άρης έμεινε στο παιχνίδι και κατάφερε να πλησιάσει στον πόντο (69-68). Ο Τόμπιν Κάρμπερι έβαλε ένα πολύ δύσκολο σουτ 9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη (71-68), ενώ ο μοιραίοςαστόχησε ολομόναχος για τρεις, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση.Μεγάλο ματς από τονγια τους νικητές με 18 πόντους (4/9 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. 15 πόντους είχε οκαι 11 ο. Για τον Άρη, προσπάθησε με 16 πόντους ο, ενώ 12 έβαλε ο Σαρίφ Κούπερ και 11 ο Βασίλης Τολιόπουλος.12-27, 27-34, 45-53, 73-68

