ΑΕΚ: Λύγισε τον αξιόμαχο Παναιτωλικό με λυτρωτή Μαρσιάλ

Ο Αντονί Μαρσιάλ ήταν η... λύση στην κρίση! Η ΑΕΚ πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και τα όσα διαδραματίστηκαν με τον Ματίας Αλμέιδα, φιλοξένησε τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena τον οποίο και νίκησε 1-0 με γκολ του Γάλλου στο 56' για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Αποθέωση για τον Ματίας Αλμέιδα από τον κόσμο της Ένωσης, χειροκρότημα για τον πρώην «κιτρινόμαυρο», Μιχάλη Μπακάκη. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για τον «δικέφαλο» που στα πρώτα 35 λεπτά είχε επτά κόρνερ.

Στουςκαι το -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό η ΑΕΚ, αλλά με ματς περισσότερο, πάει με την καλύτερη ψυχολογία στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ την επόμενη αγωνιστική.Αξιόμαχος και με καλές στιγμές ο Παναιτωλικός που παρέμεινε στουςτης βαθμολογίας περιμένοντας στο Αγρίνιο τον Ατρόμητο για να βγάλει αντίδραση.Το ίδιο επιθετικό σχήμα επέλεξε για την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Στρακόσα στην εστία, με τον Οντουμπάτζο να παίρνει τη θέση του τιμωρημένου Ρότα στο δεξί άκρο, τον Μουκουντί να επιστρέφει και τους Βίντα και Χατζισαφί να παραμένουν στην τετράδα της άμυνας. Ο Γιόνσον με τον Πινέδα και τον Περέιρα αποτέλεσαν την τριάδα του κέντρου, ενώ στην επίθεση, ο Λαμέλα ήταν δεξιά, ο Μαρσιάλ αριστερά και ο Λιβάι Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης.Το γνωστόεπέλεξε για τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Κάτω από τα δοκάρια αμετακίνητος ο Τσάβες με τριάδα Στάγιτς, Μλάντεν και Παντελάκη στο κέντρο. Μαυρίας το δεξί μπακ-χαφ, Μπακάκης στην απέναντι πλευρά, ενώ οι Πέρες και Μπουζούκης τοποθέτηκαν στα χαφ. Τέλος πίσω από τους Λουίς και Μαϊντέβατς αγωνίστηκε ο Ρόα.Με την OPAP Arena να σιωπά τιμώντας την μνήμη τουκαι του, ξεκίνησε η βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.Aπό τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της αναμέτρησης η ΑΕΚ ήταν εκείνη πουτης κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ, αλλά χωρίς να έχει πλησιάσει με πολλές αξιώσεις τα καρέ του Τσάβες. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 5ο λεπτό προερχόμενη από στατική φάση. Από το κόρνερ που εκτελέστηκε οπροσπάθησε το σουτ, αλλά έπιασε αέρα, οπου ακολούθησε επιχείρησε με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Τσάβες.Οι παίκτες του Αλμέιδα διατηρούσαν την μπάλα στα πόδια τους και στοτη δεύτερη τελική τους στο ματς. Ο Χατζισαφί επιχείρησε μια ακόμη σέντρα με στόχο τον, αλλά η κεφαλιά του έφυγε ψηλά.Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε για αρκετή ώρα με την Ένωση να προσπαθεί με διαδοχικές σέντρες στην καρδιά της περιοχής, την στιγμή που ο Παναιτωλικός, άριστα στημένος απομάκρυνε κάθε κίνδυνο.Με την συμπλήρωσηο Περέιρα επιχείρησε με ατομική ενέργεια και πλασέ να νικήσει τον, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά. Δυο λεπτά αργότερα ήταν η ώρα του Παναιτωλικού να απειλήσει για πρώτη φορά στο ματς. Ωραία αντεπίθεση με τον Μαυριά να βρίσκει Μαϊντέβατς, αυτός έκανε την ενέργεια υπό την πίεση του, αλλά το σουτ που εξαπέλυσε έφυγε μακριά.Το σύνολο τουπήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα εγκαταστάθηκε στην περιοχή της ΑΕΚ για περίπου τρία λεπτά με διαδοχικά κόρνερ. Στοχάθηκε σπουδαία ευκαιρία, όταν ο Πέρες πάσαρε στον Ρόα, αυτός πέρασε εξαιρετικά από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα με στόχο τονπου σούταρε, αλλά η μπάλα μετά από κόντρα στον Βίντα πέρασε εκτός.Στα τελευταία πέντε λεπτά η ΑΕΚ απείλησε δις, αρχικά με τοννα πλασάρει στην κίνηση μετά από γύρισμα του Χατζισαφί, στέλνοντας την μπάλα άουτ, ενώ στομε νέο σουτ μέσα από την περιοχή, είδε τον Τσάβες να μπλοκάρει και τοΔιαφορετική εικόνα των πρώτων λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο με το τέμπο να κινείται σε υψηλότερους ρυθμούς και τον Παναιτωλικό να έχει πάρει περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα του Αγρινίου βγήκε αρκετές φορές μπροστά στο πρώτο επτάλεπτο με τον Μαϊντέβατς κύριο εκφραστή της, αλλά οι προσεγγίσεις προς την εστία του Στρακόσα δεν ήταν ορθολογικές.Η Ένωση από την πλευρά της θέλησε να ηρεμήσει το παιχνίδι της και δικαιώθηκε αφού την μοναδική φορά που έπαιξε κάθετα κατάφερε να βρει το προβάδισμα. Ο Πινέδα έγινε αποδέκτης της μπάλας εκτός περιοχής, με υπέροχη κάθετη βρήκε τον Μαρσιάλ μέσα στην περιοχή, ο Γάλλος πέρασε υπέροχα τον Παντελάκη και με άψογο πλασέ άνοιξε το σκορ στο 56ο λεπτό.Το γκολ του Μαρσιάλ ήταν αρκετό για την ΑΕΚ να μείνει κοντά στην περιοχή του Παναιτωλικού και στο 59' έχασε μια καλή στιγμή. Υπέροχη κάθετη του Πινέδα στον Χατζισαφί, αυτός γύρισε παράλληλα, αλλά ο Γκαρσία δεν πρόλαβε να πλασάρει και η άμυνα του Παναιτωλικού απομάκρυνε. Ο στράικερ από το Τρινιντάντ, είχε ακόμη μια ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, αλλά νικήθηκε από τον Τσάβες στο τετ-α-τετ.Βλέποντας την ομάδα του να δέχεται ευκαιρίες, ο Γιάννης Πετράκης προχώρησε σε «φρεσκάρισμα» μενα παίρνουν θέση στον αγωνιστικό χώρο.Στο 69' οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να παγώσουν την OPAP Arena όταν ο Λομόνακο βρέθηκε ολομόναχος απέναντι από τον Στρακόσα μετά από πάσα του Μαυρία, έκανε το πλασέ, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ απέκρουσε, ενώ στην επαναφορά ο Μπακάκης έστειλε την μπάλα άουτ.Τα λεπτά κυλούσαν με την ΑΕΚ να αναζητά το δεύτερο γκολ με το οποίο θα καθάριζε το ματς. Στο 75' ο Περέιρα απείλησε με ένα πλασέ εκτός περιοχής, το οποίο ο Τσάβες απέκρουσε, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Ματίας Αλμέιδα, προχώρησε σε διπλή αλλαγή ρίχνοντας στο ματς Σιμάνσκι και Πιερό.Από την πλευρά του σε αλλαγές προχώρησε και ο Γιάννης Πετράκης με μια εξ αυτών να δημιουργεί συνθήκη ισοφάρισης. Η κάθετη πάσα στον νεοεισελθόντα, Τσάβες, αυτός πάτησε περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.Αυτή ήταν και η τελευταία, ουσιαστικά, αξιόλογη φάση στην αναμέτρηση η οποία ολοκληρώθηκε στο 1-0 υπέρ της ΑΕΚ και την έφερε, έστω και προσωρινά στο -3 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.Ο Αντονί Μαρσιάλ, θεωρείται ως ο MVP. Παρά το γεγονός ότι για ένα ακόμη ματς δεν είχε καλή απόδοση, σκόραρε ένα γκολ νίκης και... αναπτέρωσης ηθικού ενόψει της συνέχειας.Ο Φώτης Πολυχρόνης δεν είχε πολλές φάσεις να διαχειριστεί στο ματς, ούτε και αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. H διαιτησία του πέρασε απαρατήρητη.Στρακόσα, Χατζισαφί, Μουκουντί, Βίντα, Οντουμπάτζο (77' Σιμάνσκι), Γιόνσον (87' Μάνταλος), Περέιρα, Πινέδα (83' Λιούμπισιτς), Μαρσιάλ, Λαμέλα (87' Ελίασον), Λιβάι Γκαρσία (77' Πιερό)Τσάβες, Μλάντεν, Παντελάκης, Στάγιτς, Μαυρίας, Μπακάκης (83' Νικολάου), Πέρες, Μπουζούκης (65' Ντίας), Λούις (65' Λιάβας), Ρόα (81' Μπελεβώνης), Μαϊντέβατς (65' Λομόνακο)Πολυχρόνης ΦώτιοςΣτεφανής Γεώργιος/Μπαλιάκας ΑλέξανδροςΚουκουλάς ΠαναγιώτηςΤζήλος Αθανάσιος/ Ματσούκας Μιχαήλ

