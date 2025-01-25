Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Ο Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τον Ουναΐ να επιστρέφει στην ομάδα, ενώ ο Μπαρτ Σένκεφελντ έμεινε εκτός.

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που έχει στόχο να μειώσει και άλλο την απόσταση από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας. Στην αποστολή επιστρέφει ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ήταν απών από τα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ εκτός έμεινε ο Μπαρτ Σένκεφελντ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα το Σάββατο (25/01)

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark