Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε ένα παιχνίδι που έχει στόχο να μειώσει και άλλο την απόσταση από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας. Στην αποστολή επιστρέφει ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος ήταν απών από τα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ εκτός έμεινε ο Μπαρτ Σένκεφελντ, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα το Σάββατο (25/01)

