Τζέιμς: «Θα σήμαινε πολλά ένα τρόπαιο με τον Καλάθη»

Η Μονακό θα έρθει αντιμέτωπη με τη Φενέρμπαχτσε στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι (25/05, 20:00, NovaSports Prime,sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με έπαθλο το τρόπαιο της Ευρωλίγκας.



Ενόψει της αναμέτρησης αυτής, ο MVP του ημιτελικού με τον Ολυμπιακό για τους Μονεγάσκους, Μάικ Τζέιμς, μίλησε για τη μεγάλη σημασία αυτού του αγώνα, το τρόπαιο που θέλει κατακτήσει με τον Νικ Καλάθη, αλλά και την τεράστια επιρροή του Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Διαφορετική η ομάδα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Παίζει περισσότερο στο 1vs1 και εκεί πρέπει να τους ανακόψουμε. Δεν ξέρω αν είναι τοτης καριέρας μου.Δεν σκέφτομαι το αυριανό. Είναι ακόμη ένα… Κυριακάτικο παιχνίδι για εμένα ο τελικός. Θα σήμαινε πολλά ένα τρόπαιο με τον. Όταν τελειώσω με το, θα έχω αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα, μας βοηθάει οπολύ και μας βάζει στις σωστές θέσεις. Μου αρέσει να εξελίσσομαι. Όσο μου το επιτρέπει η ηλικία μου, θέλω να βελτιώνομαι.Σίγουρα η ενέργεια θα παίξει σημαντικό ρόλο για τον. Όλοι είναι λίγο πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά η ενέργεια θα είναι το κλειδί. Δεν είδα το παιχνίδι τουμε τη Φενέρ. Θα είναι δύσκολο αν τους σταματήσουμε, έχουν πολλά όπλα.Σουτάρουν πολύ καλά, κινούν την μπάλα γρήγορα και σωστά. Πρέπει να είμαστε πολύ, έχουν προσωπικότητες και ελπίζουμε να μην κάνουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Περίμενα να παίξουμε καλά κόντρα στον, έχουμε μία πραγματικά καλή ομάδα».

