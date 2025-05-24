ΠΑΟΚ: «Αποφάσισε να απολύσει τον Λουτσέσκου ο Σαββίδης»

Μύλος εξελίξεων αναφορικά με το θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου και τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με ρουμανικό Μέσο ενημέρωσης!



Όπως αναφέρει το Golazo.ro ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου», Ιβάν Σαββίδης, παρά τα… κατευναστικά νέα των τελευταίων ημερών, αποφάσισε να απολύσει τον 56χρονο προπονητή!

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει: «Το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει αποφασιστεί. Σχεδόν σίγουρα, δεν θα μείνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Παρόλο που έχει δύο ακόμη χρόνια συμβόλαιο με τους ''ασπρόμαυρους'', μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, παρόλο που είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, δεν τον θέλει πλέον ο ιδιοκτήτης Ιβάν Σαββίδης.



Πέρα από την αποτυχία της περασμένης σεζόν σε πρωτάθλημα, Kύπελλο και Europa League, ο ιδιοκτήτης θύμωσε ακόμη περισσότερο μετά τη συζήτηση που είχε με τον Λουτσέσκου την περασμένη Πέμπτη. Ο μεγαλομέτοχος επηρεάζεται από τον γιο του, Γιώργο Σαββίδη, ο οποίος ζήτησε από τον πατέρα του να λύσει το συμβόλαιό του Λουτσέσκου»



Mεταξύ άλλων το golazo.ro, συνδέει τον Ραζβάν Λουτσέσκου με τον Παναθηναϊκό, ωστόσο οι «πράσινοι» τις προηγούμενες ημέρες είχαν βάλει τέλος σε ολόκληρη την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί αναφορικά με την περαιτέρω παρουσία ή όχι του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας, επισημαίνοντας σε κάθε τόνο ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει με τον Πορτογάλο στο «τιμόνι».

