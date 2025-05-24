ΠΑΟΚ: Πήρε θέση για τα δημοσιεύματα - «Προπονητής μας είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου»

Ξεκάθαρη θέση για το «καυτό» θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου, μετά και τη σωρεία δημοσιευμάτων, αναφορικά με τα σενάρια περί αποχώρησής του, πήρε ο ΠΑΟΚ!



Ο «δικέφαλος του Βορρά» βάζει… φρένο στην παραφιλολογία και όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο Ρουμάνος είναι προπονητής του ΠΑΟΚ!

Οι «ασπρόμαυροι», μάλιστα, τονίζουν ότι δεν μπορούν να ακολουθούν διαρροές, από όπου αυτές και αν προέρχονται, ωστόσο ο ρεπόρτερ του σταθμού ξεκαθάρισε ότι παρά τη συγκεκριμένη θέση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αφορά κάποιες οριστικές εξελίξεις, αλλά αναφέρεται στο παρόν.



«Ως απάντηση σε μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων, υπογραμμίζουμε ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι ο προπονητής μας. Δεν μπορούμε να ακολουθούμε τις διαρροές απ' όπου και αν προέρχονται», αναφέρει η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Ακούστε το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο Youtube

Τσορμπατζόγλου: «Δεν έχει αποφασιστεί το παραμικρό για Λουτσέσκου - Αλίμονο αν βασιζόμασταν σε ό,τι γράφουν οι Ρουμάνοι»



Λίγα λεπτά πριν την παραπάνω εξέλιξη, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Φυσικά, η παρέμβασή του επικεντρώθηκε στο δημοσίευμα-βόμβα από τη Ρουμανία, πως ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να απολύσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον ίδιο να διαψεύδει την οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα.



«Αποτελεί ντροπή να υπάρχει δημοσίευμα στη Ρουμανία για το τι έχει αποφασίσει ο Σαββίδης και να το επικαλεστώ εγώ ή οποιοσδήποτε. Αλίμονο αν για αυτό το θέμα βασιζόμασταν στο τι γράφουν οι Ρουμάνοι. Δυστυχώς ακόμη δεν έχει προχωρήσει ούτε έχει αλλάξει κάτι στο θέμα του προπονητή.



Ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή και θα συνεχίσει να ψάχνει, καθώς οφείλει να είναι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο. Ο Πούσιτς είναι βασικός υποψήφιος αν τερματιστεί η συνεργασία με Λουτσέσκου, κάτι που δεν έχει ακόμη αποφασιστεί», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Τέλος, αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Super League Κ19 από την ομάδα του ΠΑΟΚ, και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δημήτρη Μπαταούλα, τον οποίο συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, τονίζοντας πως γίνεται όλο και πιο βέβαια ότι μπορεί να σταθεί στην πρώτη ομάδα του «δικεφάλου».

