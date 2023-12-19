Τζέιμς: «Ο Παναθηναϊκός παίζει όλο και καλύτερα, θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό και θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το πέρασμά του από την έδρα της Βιλερμπάν.



Για την κρίσιμη αναμέτρηση μίλησε ο πρώην παίκτης του «τριφυλλιού» και νυν των Μονεγάσκων, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος περιμένει μια μεγάλη αναμέτρηση, ενώ υπογράμμισε πως το σύνολο του Εργκίν Αταμάν παίζει όλο και καλύτερα παιχνίδι με παιχνίδι.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάικ Τζέιμς:

«Ο Παναθηναϊκός απέχει μόλις μία νίκη από εμάς στην κατάταξη, οπότε είναι κατανοητό πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει όλο και καλύτερα, αφού είχε αρχίσει τη χρονιά με τραυματισμούς. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι κι ελπίζω να πάρουμε τη νίκη.



Προχωρώ ημέρα με την ημέρα για να γίνω ο καλύτερος παίκτης που μπορώ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω να νικήσουμε, να είμαι ομαδικός κι επιθετικός. Η Μονακό παίζει ως ομάδα, δεν είμαι μόνο εγώ που κάνω τα σουτ στο τέλος. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας στην Pro A (15-1) και στην Ευρωλίγκα (8-6) και νιώθω πολύ καλά μέσα σε αυτό το σύνολο ατόμων. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται, έχουμε φιλοδοξίες. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας άμεσος ανταγωνιστής, μία πλήρης ομάδα, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το 100%».

