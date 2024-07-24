Τσορμπατζόγλου: «Οι ''σίγουροι'' του Λουτσέσκου για την πρώτη μάχη του ΠΑΟΚ»

Στη νοοτροπία του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League απέναντι στην Μπάνια Λούκα (20:30) και στο πλάνο της ενδεκάδας στάθηκε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού ξεκαθάρισε πως ο Ρουμάνος κοιτάζει μόνο το ματς που έχει μπροστά του και προσπαθεί να το περάσει αυτό στους παίκτες του, ενώ πρόσθεσε πως αν οι Θεσσαλονικείς πάρουν νίκη με μεγάλο σκορ απόψε (η πρόκριση εξασφαλίζει ευρωπαϊκή παρουσία στο Conferenve League), τότε η διοίκηση του συλλόγου θα είναι σαφώς πιο άνετη με τις μεταγραφικές κινήσεις.



Παράλληλα, πρόσθεσε πως σίγουροι είναι οι Κοτάρσκι, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σάστρε, Σβαμπ, Τάισον, Ντεσπόντοφ και Μπράντον Τόμας, τονίζοντας ότι ο Μαντί Καμαρά δεν είναι φαβορί για βασικός.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

