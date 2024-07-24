Την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Νίκλας Ελίασον ανακοίνωσε η ΑΕΚ! Μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Σουηδού εξτρέμ, ο οποίος αναφέρθηκε στο μέλλον του στην «Ένωση», αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση του συλλόγου για την επέκταση της συνεργασίας τους κατά έναν χρόνο, ήρθε και η σχετική ανακοίνωση από τους «κιτρινόμαυρους»!

Και δεν πρόκειται απλά για επέκταση, αλλά για νέο συμβόλαιο με αναπροσαρμογή για τον Ελίασον, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έως το 2028.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία προτού η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Πέρυσι, ο 28χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, μετρώντας 47 συμμετοχές με 8 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την υπογραφή νέου συμβολαίου συνεργασίας με τον Νίκλας Ελίασον έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Νίκλας Ελίασον ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022 και ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022-23, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε μια ακόμα πιο εντυπωσιακή αγωνιστική περίοδο όσον αφορά στην προσωπική του απόδοση.

Συνολικά ο ακραίος άσος έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας σε 77 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 8 φορές και έχοντας βγάλει 21 ασίστ.

