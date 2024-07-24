ΑΕΚ-Ίντερ Ντ' Εσκάλδες: Κλειδώνει από σήμερα την πρόκριση και συνεχίζει ευρωπαϊκά η «Ένωση»

Το πρώτο επίσημο φετινό της παιχνίδι δίνει απόψε το βράδυ η ΑΕΚ (24/07, 21:00), η οποία καλείται να αντιμετωπίσει την Ίντερ Ντ' Εσκάλδες στην OPAP Arena (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, CosmoteSports 1), στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση του «δικεφάλου» επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου στην ιδιοκτησία της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Ματίας Αλμέιδα και οι ποδοσφαιριστές του δούλεψαν σκληρά όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, ώστε η ομάδα να εμφανιστεί έτοιμη στις επίσημες ευρωπαϊκές της διοργανώσεις, κυνηγώντας την πρόκριση στο League Phase του θεσμού.

Όπως τόνισε σε αρκετές περιπτώσεις ο Αργεντινός τεχνικός κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν τον αγώνα, όλα τα παιχνίδια που θα κληθεί να δώσει η «Ένωση» - αρχής γενομένης από το σημερινό – είναι κρίσιμα και καθοριστικά για το φετινό ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας. Άλλωστε, εξ αρχής έχει τεθεί ως βασικός στόχος η είσοδος της ομάδας στο League Phase του Conference, ώστε να μην μείνει εκτός Ευρώπης από το καλοκαίρι.

Η κληρωτίδα επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να κάνουν από τώρα σκέψεις για τα playoffs της διοργάνωσης, καθώς, εφόσον περάσουν την ομάδα της Ανδόρας, θα αντιμετωπίσουν στον γ' προκριματικό γύρο τον νικητή του ζευγαριού, Νόα-Σλιέμα. Αντίπαλοι εύκολοι και βατοί στα «χαρτιά», αρκεί βέβαια να το επιβεβαιώσει και στην πράξη και εντός αγωνιστικού χώρου η ΑΕΚ.

Απόψε λοιπόν, με τη στήριξη 20.000-25.000 φιλάθλων της, η «Ένωση» θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και να βάλει γερές βάσεις για την πρόκριση, στο πρώτο παιχνίδι επί εποχής Ηλία Ηλιόπουλου, ενόψει φυσικά και τις ρεβάνς την άλλη Πέμπτη (01/08, 19:30).

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, εκτός λίστας, όπως αναμενόταν αφού άρχισαν αυτή την εβδομάδα προπονήσεις με τους νέους τους συμπαίκτες, έμειναν οι Έρικ Λαμέλα, Ρομπέρτο Περέιρα και Μόουζες Οντουμπάτζο, που εφόσον προκριθεί η «Ένωση» μπορούν να δηλωθούν στην επόμενη λίστα. Το ίδιο ισχύει και με τον Στίβεν Τσούμπερ, που έμεινε εκτός καθώς λόγω Euro και της άδειας που πήρε μετά έχασε σχεδόν όλη την προετοιμασία.

Από την άλλη τώρα, Ίντερ Ντ' Εσκάλδες, έρχεται από την πρόκριση επί της Βελέζ Μόσταρ, μετά το 1-1 εκτός έδρας στη Βοσνία και το εντυπωσιακό 5-1 στην έδρα της. Δίνει το «παρών» για πέμπτη διαδοχική σεζόν στη β' προκριματική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, χωρίς ποτέ να έχει πάει παραπέρα. Όπως δήλωσε ο προπονητής της, Φελίπ Ορτίθ, «Είμαστε μια ομάδα χωρίς πολλή εμπειρία, αλλά έχουμε προετοιμαστεί καλά για τον αγώνα. Ξέρουμε πως είμαστε μιας άλλης κατηγορίας ομάδα, αλλά θα προσπαθήσουμε να τους βάλουμε δύσκολα», δείγμα του κλίματος που επικρατεί στον σύλλογο, ότι θα δουν χωρίς άγχος και πίεση τα ματς με την ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά, αμφίβολοι δίνονται οι Ασούρμπε και Τόρες.

Οι πιθανές ενδεκάδες του αγώνα:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς, Γιόνσον, Ελίασον, Λιούμπιτσιτς, Λιβάι Γκαρσία.

Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες (Φελίπ Ορτίθ): Αντρί Μουνιόθ, Γκαγέγκο, Αλόνσο, Φέχερ, Πουέντες, Ντίντι, Μπερλάνγκα, Λόπεθ, Μπουχαρμά, Τόρε, Τζ. Λόπεθ.

Διαιτητής: Λόταρ Ντοντ (Βέλγιο)

Βοηθοί: Ρομέν Ντεβιλέ (Βέλγιο), Νίκο Κλάες (Βέλγιο)

4ος Βοηθός: Μπερτ Πουτ (Βέλγιο)

