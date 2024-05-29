Προπονητής της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Χάνσι Φλικ, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γερμανό τεχνικό, με το συμβόλαιο του να είναι σε ισχύ έως και τον Ιούνιο του 2026.

Τις τελευταίες μέρες και από την στιγμή που ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον Τσάβι, ήταν γνωστό πως ο προπονητής που στο παρελθόν είχε κερδίσει με το ιστορικό 8-2 την Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν Μονάχου, είναι ο αντικαταστάτης του Ισπανού και πλέον η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών είναι επίσημη.



Ο νέος προπονητής των Καταλανών έχει εργαστεί κυρίως σε ομάδες της Γερμανίας αλλά και στην εθνική των «πάτσερ», με μεγαλύτερη επιτυχία τους 5 τίτλους που κατέκτησε την σεζόν 2018-2019 με την Μπάγερν Μονάχου, ανάμεσα τους και το Champions League.

Ο ίδιος έστειλε και το μήνυμα του στους φίλους των «μπλαουγκράνα», λέγοντας: «Πάμε Μπάρτσα, είναι η δική μας στιγμή».

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

