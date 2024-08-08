Λογαριασμός
Oριστικά στο Καλλιμάρμαρο το «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Την Παρασκευή κυκλοφορούν 36.000 εισιτήρια

Αύριο (09/8) στις 10:00 θα διατεθούν σε κυκλοφορία 36.000 εισιτήρια για το Καλλιμάρμαρο για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν

Παναθηναϊκός: Oριστικά στο Καλλιμάρμαρο το «Παύλος Γιαννακόπουλος» - Παρασκευή τα εισιτήρια

Στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο θα διεξαχθεί οριστικά το «Παύλος Γιαννακόπουλος». Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την διεξαγωγή του τουρνουά στη μνήμη του ιστορικού διοικητικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. Έτσι στις 21 Σεπτεμβρίου θα γραφτεί ιστορία, καθώς ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ιστορικό στάδιο.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής, στις 10:00, θα τεθούν στη διάθεση του κοινού 36.000 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα και να σημειωθεί νέο ρεκόρ σε αγώνα επιπέδου ομάδων Ευρωλίγκας.

Αρχικά το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την χρησιμοποίηση του Καλλιμάρμαρου έγινε αρχικά δεκτό από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά

