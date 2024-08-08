Τσορμπατζόγλου: «Ψάχνει 6άρι, στόπερ και μπακ ο ΠΑΟΚ»

Πολλές οι ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις στον ΠΑΟΚ και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αναφέρθηκε σε αυτές στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συζητώντας με τον Διονύση Καππάτο, υπογράμμισε το μεγάλο και ζωηρό ενδιαφέρον της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, κάνοντας λόγο ότι οι «αετοί» είναι διατεθειμένοι να δώσουν ένα ποσό άνω των 11,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο 21χρονος στόπερ έχει ποδοσφαιρική... αναισθησία και δεν επηρεάζεται από τίποτα.



Χαρακτήρισε δεδομένη την πώληση του Εκόνγκ και την απόκτηση στόπερ από τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα κινηθούν για την απόκτηση χαφ μετά το ναυάγιο με τον Μεϊτέ, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να κοιτάξει και μια λύση δανεικού.



Παράλληλα, επισήμανε πως ο «δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει και παίκτη στην αριστερή πλευρά της άμυνας του, εφόσον αποχωρήσει ο Ράφα Σοάρες.



Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.