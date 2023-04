Τσιτσιπάς για τη ροζ ρακέτα της Barbie: «Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε»

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο θέλησε να σχολιάσει τη ροζ ρακέτα της Wilson, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Η εταιρία Mattel, η οποία είναι η θυγατρική της Barbie, συνεργάστηκε με τη Wilson προκειμένου να δημιουργήσουν μία ρακέτα για τις ανάγκες της νέας ταινίας, με τον Έλληνα πρωταθλητή να γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Η συνεργασία που όλοι περιμέναμε».

Μάλιστα, οι χρήστες της σελίδας δεν άργησαν να επιστρατεύσουν το χιούμορ τους και να δώσουν ξεχωριστές απαντήσεις στον «Στεφ», με έναν από αυτούς να γράφει «παίξε με αυτή στο Rolland Garros», ενώ κάποιος άλλος έφτιαξε μία φωτογραφία με τον καλύτερο Έλληνα τενίστα να είναι ντυμένος στα χρώματα της Barbie.

Αξίζει να σημειωθεί πως Wilson και Mattel έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, με τελευταία εξ αυτών να είναι η συνεργασία με τη Γιαπωνέζα τενίστρια, Ναόμι Οσάκα, σε καμπάνια για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο, που διεξήχθησαν τον Ιούλιο του 2021.

The collab we have all been waiting for 🥹 https://t.co/6tj6r9TccY