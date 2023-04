Ο Μέσι αποφάσισε να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα αυτό το καλοκαίρι

Φοράει ξανά τα μπλαουγκράνα ο Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με την έγκυρη δημοσιογράφο Βερόνικα Μπρουνάτι, ο Αργεντινός σούπερ σταρ πήρε την οριστική απόφαση για το μέλλον του κι αυτή δεν είναι άλλη από την Μπαρτσελόνα.

Το τελευταίο διάστημα οι φήμες δίνουν και παίρνουν σχετικά με το μέλλον του Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τον 35χρονο να μην ψήνεται άλλο να αγωνίζεται στους Παριζιάνους.

Η Μπαρτσελόνα τον θέλει πίσω με κάθε τρόπο και όπως έχει πει και ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα» θα κάνει τα πάντα για να τον φέρει στην Βαρκελώνη.

Ο Μέσι όλο αυτό τον καιρό σκέφτεται τι να κάνει και με βάση τα τελευταία δημοσιεύματα αποφάσισε το καλοκαίρι να φορέσει ξανά τα μπλαουγκράνα.

🚨🚨✅| Leo Messi has already made the final decision to join FC Barcelona this summer!@verobrunati [🥇] pic.twitter.com/S9ifToh52c