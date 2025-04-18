Τσιτσιπάς-Φις: Ματς πρόκληση με στόχο τα ημιτελικά της Βαρκελώνης

Όπως τα τα τελευταία δύο χρόνια έτσι και φέτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι εντυπωσιακός στο ATP Masters 1000 της Βαρκελώνης, ευελπιστώντας να φτάσει για τρίτη συνεχόμενη φορά στον τελικό του τουρνουά και πέμπτη συνολικά (2018, 2021, 2023, 2024).

Μετά τις δύο νίκες επί των Ρέιλι Οπέλκα και Σεμπάστιαν Κόρντα, ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει σήμερα (18:10, Cosmote TV) στα προημιτελικά τον φορμαρισμένο Αρθούρ Φις και σε περίπτωση που προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αλκαράθ-Ντε Μινόρ.

Ο Φις προέρχεται από τρεις σερί παρουσίες σε προημιτελικά σε ATP Masters 1000 (Indian Wells, Miami Open και Monte Carlo), ενώ στον προηγούμενο απέκλεισε εύκολα τον Μαρτίνες με 2-0 σετ (6-3, 6-2).

Ο 20χρονος Γάλλος είναι νούμερο 14 στον κόσμο αυτήν την στιγμή και στο Μονακό έδειξε πως είναι έτοιμος για το βήμα παραπάνω στην καριέρα του, δείχνοντας απέναντι στον Αλκαράθ την ποιότητά του, αφού έχασε στα τρία σετ (6-4, 5-7, 3-6).

Τσιτσιπάς και Φις θα αναμετρηθούν για 3η φορά, με τον ευκίνητο Γάλλο να έχει κερδίσει και στις δύο προηγούμενες συναντήσεις τους σε indoor hard court, το 2023 στην Αμβέρσα (7-6, 7-6) και το 2024 στη Βασιλεία (7-6, 6-3).

