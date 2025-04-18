Η Κηφισιά βρίσκεται μία ανάσα πριν την επιστροφή της στη Stoximan Super League.

Το μεγάλο διπλό στην Καλαμάτα έδωσε στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο το προβάδισμα στο κυνήγι του ανόδου και πλέον στην ομάδα των βορείων προαστίων επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση για τον στόχο που... σχεδόν επιτευχθεί.

Η Κηφισιά ανήρτησε ένα επικό βίντεο που αποτυπώνει ξεκάθαρα το πάθος και την αποφασιστικότητα των παικτών της στον αγώνα με το διπλό στο γήπεδο της Παραλίας, με άρωμα από Χόλιγουντ.

Οι σκηνές δείχνουν τους παίκτες να «μάχονται» και τον Σεμπάστιαν Λέτο να δίνει τον παλμό, ενώ παράλληλα, ακούγεται η εμβληματική ομιλία του Αλ Πατσίνο από την ταινία Any Given Sunday, όπου ως Τόνι Ντ’ Αμάτο παρακινεί την ομάδα του American Football.

Η ΠΑΕ συνόδευσε το βίντεο με την λεζάντα: «One last step. One last inch. Till we’re finished. Let’s do it!»

Δείτε το βίντεο:

