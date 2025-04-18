Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τζέριαν Γκραντ – Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Τα… αδικημένα «bad boys» του Παναθηναϊκού

Οι δύο παίκτες του Τριφυλλιού έχουν τρομερή σύνδεση μεταξύ τους εντός και εκτός γηπέδου, η αδικία της Euroleague στα... πρόσωπα τους

Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague και θα αντιμετωπίσει την Εφές στα play off της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» άλλαξαν… το στυλ τους σε σχέση με την περσινή σεζόν και έβαλαν σε πρώτο πλάνο την επίθεση τους. Ωστόσο σαν μονάδες, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ είναι από τους καλύτερους αμυντικούς της διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Χουάντσο Ερναγκόμεθ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark