Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε στην τρίτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague και θα αντιμετωπίσει την Εφές στα play off της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» άλλαξαν… το στυλ τους σε σχέση με την περσινή σεζόν και έβαλαν σε πρώτο πλάνο την επίθεση τους. Ωστόσο σαν μονάδες, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέριαν Γκραντ είναι από τους καλύτερους αμυντικούς της διοργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

