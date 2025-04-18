Την απόφαση να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την πρώτη του εμφάνιση ως επαγγελματίας πήρε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο πορτογαλικός σύλλογος έκανε γνωστό πως θα κυκλοφορήσει την φανέλα του Πορτογάλου σούπερσταρ ο οποίος πριν από 23 χρόνια έκανε το ντεμπούτο του.

«Στις 14 Αυγούστου 2002, σε έναν αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, εναντίον της Ίντερ, o Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ στο «Ζοζέ Αλβαλάδε». Σήμερα, 23 χρόνια μετά, θυμόμαστε αυτή τη στιγμή με την επανακυκλοφορία της ρέπλικας της φανέλας που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα», αναφέρει η πορτογαλική ομάδα.

🔙 Revive o jogo que marcou a estreia de @Cristiano na equipa principal com a sua camisola réplica, 23 anos depois 🦁



Já disponível na loja verde 👉 https://t.co/Sdb2GnCKEp pic.twitter.com/91Xl1i6SXf — Sporting CP (@SportingCP) April 17, 2025

