Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τιμάει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την… «πρώτη» του

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα κυκλοφορήσει τη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο από την πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα πριν 23 χρόνια

Κριστιάνο Ρονάλντο

Την απόφαση να τιμήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την πρώτη του εμφάνιση ως επαγγελματίας πήρε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο πορτογαλικός σύλλογος έκανε γνωστό πως θα κυκλοφορήσει την φανέλα του Πορτογάλου σούπερσταρ ο οποίος πριν από 23 χρόνια έκανε το ντεμπούτο του.

«Στις 14 Αυγούστου 2002, σε έναν αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, εναντίον της Ίντερ, o Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ στο «Ζοζέ Αλβαλάδε». Σήμερα, 23 χρόνια μετά, θυμόμαστε αυτή τη στιγμή με την επανακυκλοφορία της ρέπλικας της φανέλας που φορούσε σε εκείνο τον αγώνα», αναφέρει η πορτογαλική ομάδα.

